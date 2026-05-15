GF Vip Sondaggi: Raul o Renato in finale? Stasera sfida all'ultimo voto

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle pungenti opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, arriva alla sua diciassettesima puntata di questa ottava edizione. La serata si preannuncia a dir poco decisiva: dopo aver già decretato le prime tre finaliste donne, il televoto di questa settimana eleggerà finalmente il primo rappresentante maschile a conquistare un posto per la finalissima.

Anticipazioni Grande Fratello stasera: il televoto decisivo tra Raul e Renato

Nell'ultima puntata, i concorrenti hanno espresso le loro preferenze sapendo che il voto della casa avrebbe spalancato le porte della finale ai più votati. Al termine delle nomination, i due inquilini scelti dal gruppo per giocarsi il pass dorato sono stati Raul Dumitras e Renato Biancardi. Chi tra i due riuscirà a raggiungere le tre ragazze già certe del posto in finale? I giochi sono apertissimi e l'esito della serata potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri all'interno della Casa.

Sondaggi Grande Fratello 15 maggio: testa a testa da brividi e percentuali speculari

Secondo i dati emersi dai tradizionali sondaggi di Freeforum, il verdetto di questa sera si preannuncia un vero e proprio arrivo al fotofinish. La forbice tra i due concorrenti è talmente stretta da rendere impossibile qualsiasi previsione certa.

Al momento, la situazione vede un equilibrio quasi perfetto:

Raul Dumitras: 50,19% dei voti

50,19% dei voti Renato Biancardi: 49,81% dei voti

Un distacco microscopico, inferiore allo 0,4%, che potrebbe essere ribaltato dal pubblico generalista negli ultimi minuti della diretta televisiva.

Raul Dumitras

Raul e Renato nella bufera: l'accusa di essere "comodini" e la strategia per la finale

Se i sondaggi sono così spaccati, è anche perché il pubblico fatica a prendere una posizione netta. Fino a oggi, sia Raul che Renato hanno mantenuto un profilo molto basso, evitando di esporsi nelle dinamiche principali del gioco. Un percorso lineare che l'ex gieffina Franceska Pepe avrebbe ironicamente definito "da comodini".

Negli ultimi giorni, però, l'atmosfera si è scaldata. Renato è finito al centro di una dura polemica sollevata da Antonella e Alessandra. Le due protagoniste di questa edizione lo hanno accusato apertamente di aver cambiato atteggiamento e di essersi improvvisamente avvicinato a Lucia Ilardo. Il motivo del sospetto? Lucia ha appena ottenuto il terzo pass per la finale, e secondo le coinquiline quello di Renato sarebbe solo un calcolo strategico dell'ultimo minuto per catturare il favore del pubblico.

Serata decisiva per il Grande Fratello Vip

Con un televoto così equilibrato e una finale sempre più vicina, la puntata di questa sera si preannuncia decisiva. Il pubblico sarà chiamato a scegliere il primo finalista maschile, in una sfida che, almeno sulla carta, resta apertissima fino all'ultimo voto.