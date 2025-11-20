George Clooney pronto a una reunion di E.R. in The Pitt e HBO approva: "È il benvenuto"

George Clooney sembra voglia realizzare una reunion di E.R. - Medici in prima linea grazie al nuovo medical drama The Pitt, che ha come protagonista il suo amico e collega Noah Wyle.

La star del cinema ha espresso il suo interesse durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight durante la promozione di Jay Kelly.

Un'apparizione di Clooney in The Pitt?

Parlando di un possibile ruolo da guest star in The Pitt (di cui potete leggere la nostra recensione), serie prodotta da Noah Wyle e John Wells (che aveva portato al successo proprio E.R. - Medici in prima linea), George Clooney aveva sottolineato: "Lo farei in un batter d'occhio".

L'attore aveva quindi aggiunto: "Si tratta del suo show. Non voglio interrompere. Ma sono profondamente orgoglioso di lui, se ho il permesso di esserlo".

Noah Wyle in un'immagine di The Pitt

Nel mese di giugno, durante un'apparizione al Late Night with Seth Meyers, George aveva spiegato di avere un profondo legame con Noah: "Siamo davvero cari amici fin da quando abbiamo girato il pilot di E.R.. Lui è semplicemente il giovane più onorevole e di talento. Devo dirlo perché io sono un uomo anziano e non potrei essere più felice per il suo successo nello show. La serie è semplicemente meravigliosa e lui ha compiuto un lavoro grandioso".

La risposta di HBO

Casey Bloys, capo di HBO, durante la presentazione dei nuovi progetti della tv via cavo che si è svolta a New York, ha ora ammesso che sarebbe felice di assistere a una reunion di E.R. tra i due amici, anche se per ora non è a conoscenza di eventuali conversazioni sulla possibile apparizione di Clooney.

Rispondendo a una domanda riguardante il possibile coinvolgimento dell'interprete del Dottor Ross in E.R., ha infatti risposto: "Certo, è il benvenuto. Non so se fosse una vera conversazione o solo un'ipotesi, ma senza alcun dubbio".