Da George Clooney a Margot Robbie:10 attori che hanno esordito in una serie TV

Da Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence, fino a Margot Robbie: gli esordi di 10 attori famosi come personaggi secondari in una serie TV.

Vi è mai successo di rivedere per caso una replica di una vecchia serie TV, riconoscendo, durante i titoli di apertura, qualcuno che vi ha fatto esclamare: "Ehi, ma io lo conosco!"? Questo intrigante fenomeno è più comune di quanto si possa pensare, poiché diversi attori di fama mondiale hanno dato inizio alle proprie carriere interpretando dei personaggi secondari in alcuni episodi, o addirittura stagioni, di svariate serie tv e sitcom di successo.

E.R. - Medici in prima linea: George Clooney e Anthony Edwards in una scena

Spesso, questi volti diventati ormai iconici, simboli indiscussi di Hollywood, si sono affermati come attori non protagonisti sul piccolo schermo, al fine di utilizzare questi primi crediti come trampolino di lancio. Abbiamo stilato questa lista con lo scopo di passare in rassegna alcuni degli esempi più straordinari di attori celebri che hanno calcato il palcoscenico televisivo in ruoli secondari durante la loro iniziale ascesa verso la fama planetaria.

1. Margot Robbie (Neighbours)

Pan Am: Margot Robbie è Laura

Sebbene Margot Robbie abbia ottenuto il suo primo ruolo vero e proprio grazie alla serie televisiva Elephant Princess - seguita da Pan Am - è stata la soap opera Neighbours, come accaduto a molti altri attori australiani di alto livello, a catapultarla verso il successo. Il ruolo di Donna Freedman nella celebre soap doveva originariamente essere piuttosto marginale, ma grazie al suo fascino l'amata attrice è immediatamente diventata un membro definitivo del cast principale.

15 trasformazioni più estreme degli attori della storia del cinema

2. Chris Pratt (Everwood)

Una foto di Chris Pratt

Prima che Guardiani della Galassia lo rendesse un volto noto in tutto il mondo, Chris Pratt ha iniziato a guadagnare popolarità interpretando Andy Dwyer nel cast di Parks and Recreation. Tuttavia, ancora prima di questa sua esperienza televisiva, l'attore americano ha recitato in un family drama della WB chiamato Everwood nei panni del liceale Bright Abbott, accanto ad un'altra futura star del MCU, Emily VanCamp, che interpretava sua sorella Amy.

3. Austin Butler (Zoey 101)

Henri Young, Austin Robert Butler e Regan Young in una scena del film Alieni in soffitta

Il talento musicale che ha permesso ad Austin Butler di ottenere il ruolo principale in Elvis di Baz Luhrmann può tranquillamente essere ricondotto al suo ruolo in Ruby & the Rockits, una serie della ABC Family andata avanti per soltanto 10 episodi nel 2009. Tuttavia, il primo ruolo televisivo importante dell'attore nominato agli Oscar è stato nell'ultima stagione di Zoey 101 nel ruolo di James Garrett - un personaggio assente nel sequel intitolato Zoey 102. Lo show, girato all'Università Pepperdine di Malibù, in California, era principalmente rivolto ad un pubblico adolescenziale ed era sicuramente molto amato dagli spettatori.

4. Jennifer Lawrence (Bill Engvall Show)

Jennifer Lawrence in una sequenza di Winter's Bone.

Prima della sua nomination agli Oscar nel 2010 per Un gelido inverno, o del ruolo che l'ha resa famosa come la Katniss in Hunger Games e dell'Oscar vinto per Il lato positivo - Silver Linings Playbook, Jennifer Lawrence era una star delle sitcom, in particolare delle sitcom via cavo. Nel Bill Engvall Show, serie durata tre stagioni e andata in onda su TBS, la star ha recitato accanto al comico omonimo nel ruolo della figlia adolescente di Lauren Pearson.

5. Leonardo DiCaprio (Growing Pains)

Leonardo DiCaprio e Danny Nucci in una scena di Titanic

Durante il tour promozionale di C'era una volta... a Hollywood, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt hanno ricordato come entrambi abbiano recitato nella popolare sitcom degli anni '80 Growing Pains molto prima di diventare famosi. Naturalmente, Pitt aveva avuto soltanto una breve apparizione in un singolo episodio, mentre la star premiata con l'Oscar, lanciata da Titanic, aveva avuto un ruolo di rilievo nei panni di Luke Brewer, un adolescente senzatetto adottato dai Seavers nella settima stagione.

Leonardo DiCaprio: i 15 migliori film dell'attore

6. Ana De Armas (The Boarding School)

Blade Runner 2049: Ana de Armas in una scena del film

Uno dei film che ha permesso alla nominata all'Academy Award Ana de Armas di entrare a far parte dell'Olimpo delle star di Hollywood è stato il successo di Rian Johnson del 2019, Knives Out. Più di un decennio prima, tuttavia, l'attrice nata a Cuba ha ottenuto un ruolo in una serie TV mystery chiamata El internado (o The Boarding School), trasmessa in Spagna dal 2007 al 2010.

7. Anne Hathaway (Get Real)

Anne Hathaway in una scena di Principe Azzurro cercasi

I fan di Anne Hathaway dovrebbero sapere che prima di sbarcare nel mainstream come protagonista di The Princess Diaries della Disney, la vincitrice dell'Oscar ha debuttato come attrice in una serie TV del 1999 chiamata Get Real, interpretando una liceale che sciocca la sua famiglia con la decisione di rifiutarsi di andare al college. Caso vuole che la dramedy di breve durata sia stata anche il debutto del co-protagonista di Hathaway in Rio, Jesse Eisenberg, e uno dei primi lavori per Eric Christian Olsen di NCIS.

8. George Clooney (L'albero delle mele)

Vincent Cassel e George Clooney in Ocean's Twelve

Come star televisiva George Clooney è principalmente conosciuto per il suo ruolo principale nella popolare serie degli anni '90, E.R. - Medici in prima linea, in cui interpretava Doug Ross. Tuttavia, molti anni prima, il futuro vincitore di due premi Oscar ebbe un memorabile ruolo ricorrente nello spin-off de Il mio amico Arnold intitolato L'albero delle mele, in cui interpretava George Burnett. Lo show si scontrava alla vita di Edna Garrett (Charlotte Rae), la governante di Philip Drummond diventata istitutrice e dietologa presso l'Eastland School, un prestigioso collegio femminile di Peekskill, a New York.

15 trasformazioni più estreme degli attori della storia del cinema

9. Jason Momoa (Baywatch)

Rachel Luttrell e Jason Momoa nell'episodio 'Outsiders' della serie Stargate Atlantis

Già molti anni prima di ottenere il ruolo di Aquaman nei film DC, Jason Momoa non era estraneo a salvare vite in acqua: l'attore nato alle Hawaii ha infatti debuttato nel suo stato natale unendosi al cast di Baywatch nel ruolo di un personaggio chiamato anch'esso Jason, dal 1999 al 2001. La celeberrima serie si è conclusa definitivamente nel 2003 col film per la televisione Baywatch - Matrimonio alle Hawaii con soltanto 15 dei 44 membri del cast completo.

10. Adam Driver (Girls)

Girls: Adam Driver nella serie HBO

Senza Lena Dunham, potrebbe non esserci un Kylo Ren o, almeno, non la memorabile versione del Sith Lord che abbiamo visto interpretata da Adam Driver: il ruolo che ha permesso alla star di House of Gucci di guadagnarsi l'attenzione di Hollywood, infatti, è stato proprio quello di Adam Sackler in Girls. È stata questa serie televisiva statunitense, andata in onda sul canale via cavo HBO, a permettere ad Adam di recitare nei film di Star Wars, venendo applaudito per le sue performance nominate agli Oscar: BlacKkKlansman e Storia di un matrimonio.