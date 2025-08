George Clooney è un eroe del cinema in crisi nel primo trailer di Jay Kelly

Netflix, in attesa della presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, ha condiviso online il primo teaser trailer di Jay Kelly, il nuovo film scritto e diretto da Noah Baumbach.

Il primo video promozionale svela così qualche dettaglio del personaggio affidato a George Clooney, alla guida di un cast davvero stellare che potrebbe puntare a prestigiose nomination e vittorie di ambiti premi nei prossimi mesi.

Cosa racconta Jay Kelly

Il film sarà in concorso alla 82ª Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia per poi arrivare in cinema selezionati il 19 novembre e su Netflix il 5 dicembre.

Come anticipato dal teaser trailer, al centro della trama ci sono le vicende della celebre star del cinema Jay Kelly (interpretato da George Clooney) e del suo devoto manager Ron (ruolo affidato a Adam Sandler) durante un viaggio lampo e sorprendentemente profondo attraverso l'Europa. Lungo il percorso, i due uomini si trovano costretti ad affrontare le proprie scelte e a riflettere sui legami con le persone a loro più care e sull'eredità che stanno per lasciare.

Ecco il primo trailer:

Chi ha realizzato il film

Oltre a Sandler e Clooney, che ha recentemente risposto ad alcune critiche riguardanti i personaggi che interpreta, nel cast dell'atteso film ci sono anche Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough e Greta Gerwig.

La lunga lista di interpreti coinvolti comprende anche Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge, Charlie Rowe.

Baumbach ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Mortimer ed è uno dei produttori in collaborazione con David Heyman e Amy Pascal.

Nicholas Britell ha firmato la colonna sonora, mentre Linus Sandgren è il direttore della fotografia. Christopher Scarabosio si è occupato del suono, Mark Tildesley è il production designer, mentre Jacqueline Durran ha lavorato come costumista per il lungometraggio, il cui casting è stato curato da Douglas Aibel e Nina Gold. Il montaggio, infine, è stato curato da Valerio Bonelli e Rachel Durance.