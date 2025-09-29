George Clooney cerca il significato della vita nel nuovo trailer di Jay Kelly

Arriverà il 5 dicembre su Netflix, dopo una distribuzione limitata prevista per il 19 novembre, il film Jay Kelly con star George Clooney, di cui è stato condiviso online un nuovo trailer.

Il video mostra qualche nuova sequenza del progetto diretto da Noah Baumbach che è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, nel mese di settembre.

Cosa racconta Jay Kelly

Il nuovo trailer anticipa che al centro della trama ci sono le vicende della celebre star del cinema Jay Kelly (interpretato da George Clooney) e del suo devoto manager Ron (ruolo affidato a Adam Sandler) durante un viaggio lampo e sorprendentemente profondo attraverso l'Europa.

L'attore, infatti, decide di seguire in Francia la figlia, che sta godendosi l'ultima estate prima di iniziare l'università, e poi fare tappa in Italia per ritirare un premio alla carriera.

Lungo il percorso, i due uomini si trovano costretti ad affrontare le proprie scelte e a riflettere sui legami con le persone a loro più care e sull'eredità che stanno per lasciare.

Ecco il nuovo trailer

Il team coinvolto nel film

Oltre a Sandler e Clooney, nel cast dell'atteso film, accolto da 10 minuti di applausi a Venezia ci sono anche Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough e Greta Gerwig.

La lunga lista di interpreti coinvolti comprende poi Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge, Charlie Rowe.

Noah Baumbach ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Mortimer ed è uno dei produttori in collaborazione con David Heyman e Amy Pascal.

Nicholas Britell ha firmato la colonna sonora, mentre Linus Sandgren è il direttore della fotografia. Christopher Scarabosio si è occupato del suono, Mark Tildesley è il production designer, mentre Jacqueline Durran ha lavorato come costumista per il lungometraggio, il cui casting è stato curato da Douglas Aibel e Nina Gold. Il montaggio, infine, è stato curato da Valerio Bonelli e Rachel Durance.