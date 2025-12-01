George Clooney ricorda quando Brad Pitt gli soffiò questo ruolo iconico: “Ero davvero incazzato”

A quanto pare, Brad Pitt una volta ottenne un ruolo per cui anche George Clooney era in lizza. Sebbene entrambi gli attori abbiano poi avuto un successo incredibile e abbiano lavorato insieme nei film della serie Ocean's, Clooney non ha ancora dimenticato di aver perso quel ruolo.

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, Clooney ha rivelato che il ruolo di J.D. in Thelma & Louise, lo stesso che ha portato Brad Pitt alla celebrità, era stato offerto solo a loro due. All'epoca entrambi erano ancora attori emergenti in cerca di un'occasione per sfondare.

Alla domanda se ci fosse un ruolo a cui pensa ancora, Clooney non ha esitato a ripensare a quello che gli ha fatto più male. "Beh, c'erano un paio di film che ho cercato di ottenere. Alla fine la scelta era tra Brad Pitt e me, ed entrambi stavamo attraversando un periodo difficile, era per Thelma & Louise. Pitt ha ottenuto la parte e io ero davvero incazzato! Non ho guardato il film per anni, e quello è stato il trampolino di lancio per Brad. Ricordo di aver pensato: 'Quel co....'".

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt, George Clooney in una foto del film

Clooney non ha rimpianti: "Le occasioni vanno e vengono per una ragione"

L'attore ha ammesso che la delusione è rimasta a lungo dopo la scelta di Pitt, soprattutto perché la carriera di Pitt è decollata mentre Clooney ha continuato a lavorare in ruoli televisivi minori per tutti gli anni '90. La star di Ocean's Eleven ha raccontato che, dopo aver finalmente visto il film anni dopo, ha capito perché i direttori del casting hanno scelto Pitt.

"E poi l'ho visto e ho pensato: 'Certo, doveva ottenerlo lui'. Ci sono un paio di cose che sono sfuggite nel corso del tempo, ma per le giuste ragioni. Le carriere delle persone vanno e vengono; funzionano quando funzionano. Non puoi guardarti indietro e dire: 'Cavolo, avrei dovuto farlo io'".

Oggi Clooney e Pitt sono entrambi celebri per le loro lunghe e brillanti carriere. Clooney tornerà presto con Jay Kelly, una commedia drammatica diretta da Noah Baumbach e interpretata da lui insieme ad Adam Sandler, in arrivo anche su Netflix il 6 dicembre dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.

E.R. - Medici in prima linea: una foto del cast

Reunion di E.R. - Medici in prima linea in vista?

George Clooney sembra voglia realizzare una reunion del celebre medical drama grazie al successo ottenuto dalla serie The Pitt, che ha come protagonista il suo amico e collega Noah Wyle. Parlando di un possibile ruolo da guest star, Clooney ha sottolineato: "Lo farei in un batter d'occhio". L'attore ha quindi aggiunto: "Si tratta del suo show. Non voglio mettermi in mezzo. Ma sono profondamente orgoglioso di lui".

Casey Bloys, capo di HBO, durante la presentazione dei nuovi progetti della tv via cavo che si è svolta a New York, ha in seguito ammesso che sarebbe felice di assistere a una reunion di E.R. tra i due amici, anche se per ora non è a conoscenza di eventuali conversazioni sulla possibile apparizione di Clooney.