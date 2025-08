George Clooney interpreta sempre se stesso? La sua risposta alle critiche: "Chissenefrega"

Bello, impossibile... e impermeabile alle critiche. A chi lo accusa di non essere un grande attore e di interpretare sempre se stesso, George Clooney risponde con un bel 'chissenefrega.

Di recente il divo 64enne, che di recente ha risposto colpo su colpo anche agli attacchi del Presidente Trump e di Hunter Biden, ha respinto l'allusione di Vanity Fair secondo cui alcuni critici lo accuserebbero di essere poco versatile.

"Dicono che interpreto solo me stesso? Chissenefrega", ha risposto Clooney senza mezzi termini. "Non ci sono molti attori della mia età a cui è permesso fare sia commedie generiche come Fratello, dove sei?, sia drammi come Michael Clayton o Syriana. Quindi se questo significa che interpreto me stesso tutto il tempo, non me ne frega un cazzo. Avete mai provato a interpretare voi stessi? È difficile".

George Clooney nella prima immagine di Jay Kelly

George Clooney "interpreterà se stesso" anche in Jay Kelly?

Prove generali per affrontare la critica veneziana? George Clooney sta, infatti, per approdare al Lido di Venezia dove presenterà la sua nuova fatica, Jay Kelly, pellicola diretta dal regista Noah Baumbach per Netflix.

Nel film Clooney interpreta una star del cinema di fama mondiale che affronta una resa dei conti personale quando si reca a un festival cinematografico italiano per ricevere un premio. Clooney ha svelato di essersi unito al progetto poche ore dopo aver letto la sceneggiatura, ma ha anche reso pubblica la sua richiesta per Baumbach, che notoriamente pretende diverse riprese dai suoi attori.

"Gli ho letteralmente detto: 'Noah, guarda, adoro la sceneggiatura. Ti adoro come regista, ma ho 63 anni, non posso fare 50 riprese'", ha detto Clooney. "Non ne sono capace. Ho la capacità di recitare da A a B."

Il divo è poi intervenuto in difesa del suo co-protagonista, Adam Sandler, sottolineando che la critica lo ha etichettato come attore comico, sottovalutando le sue impressionanti interpretazioni drammatiche.

"Questo film, più di qualsiasi altro film di Adam, dimostra quanto sia un attore meraviglioso, sincero e profondo", ha detto Clooney. "Continuavo a dire al cast: 'Non parlategli come se fosse solo un bravo comico. In realtà è un attore davvero meraviglioso e e film come Diamanti grezzi lo dimostrano.'"

Dopo la premiere mondiale a Venezia 2025, Jay Kelly approderà su Netflix il 5 dicembre-