Gen V: Marie Moreau si unisce alla Resistenza contro Patriota nel poster della seconda stagione

Sembra che questo sabato al CCXP Mexico avremo la prima occhiata ad alcune immagini della seconda stagione di Gen V, dato che Prime Video ha pubblicato la prima key art ufficiale che mostra Jaz Sinclair di ritorno nei panni della Supe Marie Moreau.

Nel finale della prima stagione, Marie e alcuni dei suoi compagni di classe sono stati imprigionati da Patriota e dai suoi alleati, e abbiamo visto la stessa cosa accadere a Hughie, Frenchie, MM e Kimiko nel finale della quarta stagione di The Boys. Sembra che i Supes internati formeranno una sorta di resistenza per combattere il leader dei Sette.

La narrazione di questo universo giungerà alla sua naturale conclusione, successivamente, con l'arrivo della quinta e ultima stagione di The Boys. Purtroppo, non è ancora stata comunicata alcuna data d'uscita, né per la serie madre né per la seconda stagione di Gen V, ma probabilmente ne sapremo dio più dopo il CCXP Mexico.

Gen V, Jaz Sinclair nel poster della seconda stagione

La seconda stagione in ricordo di Chance Perdomo

Gen V: una scena

L'anno scorso abbiamo avuto la tragica notizia che Chance Perdomo, star di Gen V, è morto in seguito a un incidente in moto. Perdomo era stato una parte importante della serie spin-off di The Boys e il suo personaggio, Andre Anderson, avrebbe avuto un ruolo importante nella seconda stagione.

Gen V: una scena del sesto episodio

Lo showrunner Eric Kripke e i produttori dello show hanno successivamente rilasciato una dichiarazione congiunta in cui confermano che non sarebbe stato ingaggiato un altro attore per interpretare Andre e che la trama della stagione è stata invece "rielaborata" per rendere omaggio a Perdomo.

"Mentre continuiamo ad affrontare la tragica perdita di Chance Perdomo, tutti alla Gen V sono determinati a trovare il modo migliore per rendere rispetto alla sua memoria. Non faremo un recast del ruolo, perché nessuno può sostituire Chance. Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per ridisegnare le trame della seconda stagione. In questa stagione onoreremo Chance e la sua eredità".