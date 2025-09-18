Gen V, svelato il destino di Chance Perdomo nella seconda stagione

Sono finalmente disponibili su Amazon Prime Video i primi tre episodi della seconda stagione di Gen V, la serie spin-off di The Boys Creata da Darick Robertson e Garth Ennis.

Una delle domande principali a cui i fan chiedevano una risposta sin dai primi episodi riguarda il destino di Andre, il personaggio interpretato da Chance Perdomo.

Il destino di Andre dopo la morte di Chance Perdomo

La star de Le terrificanti avventure di Sabrina è scomparso il 29 marzo 2024 in seguito ad un incidente in moto. Una tragedia che ha spiazzato anche il team di Gen V.

Perdomo interpretava Andre, uno dei personaggi principali della serie e l'ultima volta che gli spettatori l'avevano visto nello show era stato portato, insieme agli altri all'Elmira Adult Rehabilitation Center. Dopo aver speculazioni online, ecco svelato il suo destino.

Una scena della prima stagione di Gen V

Dopo la dedica 'Per Chance' del primo episodio, la trama svela in seguito che Andre aveva scoperto un condotto di manutenzione attraverso il quale lui e Marie potevano fuggire. Tuttavia, rifiutò di lasciare indietro gli amici e tornò indietro a cercarli. Il condotto era stato bloccato e Marie e Jordan si trovarono ad assistere alla scena in cui Andre cerca di sfondare l'enorme porta d'acciaio e morire a causa di un ictus innestato da uno sforzo eccessivo delle sue abilità magnetiche. Un sacrificio eroico che viene raccontato ai suo compagni.

Il ricordo di Chance Perdomo e la reazione di Marie in Gen V

La notizia della morte di Andre è devastante per Marie. La produttrice di Gen V Michele Fazekas ha elogiato il cast per la bravura mostrata in quelle scene difficili.

"Abbiamo davvero cercato, in una serie sui supereroi al college, di rendere [questa perdita] il più reale possibile. Credo che abbia funzionato davvero, e penso che gli attori siano stati straordinari. Lizze [Broadway] e Jaz, tutti loro hanno mostrato un pezzo di sé stessi nello show" ha spiegato la produttrice.