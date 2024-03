Chance Perdomo muore a 27 anni in un incidente in moto

È stato confermato questa sera che l'attore britannico Chance Perdomo, noto per i suoi ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e Gen V, è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto venerdì.

Non sono stati rivelati dettagli specifici sulle circostanze della morte del ventisettenne, anche se è stato ampiamente riportato che nessun altro era coinvolto.

Perdomo è salito alla ribalta grazie al suo lavoro nella trilogia cinematografica di After ed è stato nominato per un BAFTA per il suo lavoro in Killed by My Debt. Tuttavia, ha guadagnato notorietà grazia al suo ruolo di Ambrose Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix e di Andre in Gen V, spin-off di The Boys.

Le terrificanti avventure di Sabrina, A Midwinter's Tale: Chance Perdomo in una scena

"La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita sono stati percepiti da tutti coloro che lo hanno conosciuto, e il suo calore continuerà in coloro che amava di più. Vi chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia nel piangere la perdita del loro amato figlio e fratello", hanno dichiarato oggi i rappresentanti dell'attore alla Shelter PR.

Sembra che la data di inizio delle riprese della seconda stagione di Gen V sia stata posticipata in seguito alla scomparsa di Perdomo, e si presume che dovranno essere apportate alcune modifiche importanti alla serie.

Anche i produttori dello show hanno rilasciato una dichiarazione: "Non riusciamo a capacitarci di quanto accaduto. Per quelli di noi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura entusiasta, un performer di incredibile talento e, più di ogni altra cosa, solo una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo molto dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo in lutto per la perdita del nostro amico e collega. Abbracciate i vostri cari stasera".

L'attore è stato attivo su Instagram fino a due giorni fa, tenendo aggiornati i fan mentre presumibilmente si allenava per il suo ritorno nei prossimi episodi di di Gen V.