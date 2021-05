Gemini Man, su Netflix in streaming da oggi

Dall'11 maggio 2021 arriva Gemini Man su Netflix: disponibile in streaming l'ultimo film del premio Oscar Ang Lee con Will Smith!

Gemini Man sbarca oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2021 e farà felici tutti gli appassionati di Will Smith, dei film d'azione super moderni e della regia del premio Oscar Ang Lee!

Al centro della storia, firmata da David Benioff, troviamo un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità. Gemini Man, il cui soggetto è stato scritto da Darren Lemke nel 1997, avrebbe dovuto essere diretto da Tony Scott.

Clive Owen e Will Smith in Gemini Man

Dopo la sua morte, anche Curtis Hanson e Joe Carnahan si sono interessati al film, mentre Mel Gibson è stato preso in considerazione come protagonista. Il film, infine, è stato girato da Ang Lee in 3D, con una risoluzione 4K e un formato a 120fps, come accaduto con il precedente Billy Lynn - Un giorno da eroe. Nel cast troviamo anche Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong e Linda Emond.

Gemini Man è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.