Gemini Man: un film scritto per Clint Eastwood

Originariamente la sceneggiatura di Gemini Man era stata scritta per il vincitore dell'Oscar Clint Eastwood, tuttavia l'attore non firmò mai il contratto e, dopo decenni di innumerevoli cambiamenti apportati al cast e al copione, nel 2019 è finalmente uscita la pellicola diretta da Ang Lee con Will Smith nel ruolo del protagonista.

Gemini Man: un primo piano di 'Junior' interpretato da Will Smith

Il film ha avuto una fase di sviluppo lunga vent'anni prima di entrare ufficialmente in produzione; il copione, nato nel 1997 da un'idea di Darren Lemke, doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott.

Will Smith in una scena del film

Come prova per il film il dipartimento di animazione ed effetti speciali della Disney, The Secret Lab, realizzò il cortometraggio Human Face Project, che garantiva la creazione di un clone più giovane del protagonista grazie all'utilizzo della computer grafica. Tuttavia il film non entrò mai in produzione a causa del lento sviluppo della tecnologia necessaria per realizzarlo.

La sceneggiatura originale di Lemke fu riscritta negli anni da Billy Ray, Andrew Niccol, David Benioff, Brian Helgeland, Jonathan Hensleigh e dalla coppia Stephen J. Rivele-Christopher Wilkinson. Alla fine, gli sceneggiatori che sono stati accreditati assieme a Darren Lemke sono soltanto Ray e Benioff. Nel corso degli anni vari attori sono stati menzionati dallo studio come possibili protagonisti: Harrison Ford, Chris O'Donnell, Mel Gibson, Jon Voight, Nicolas Cage, Clint Eastwood e Sean Connery.

Gemini Man: Mary Elizabeth Winstead e Will Smith in una scena

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 26% e un punteggio medio di 4,7 / 10, basato su 315 recensioni. Il consenso critico del sito web recita: "Le immagini impressionanti di Gemini Man sono supportate da alcune ottime performance anche se questo thriller di fantascienza è fatalmente legato ad una storia originale frustrante e scadente."