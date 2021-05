Netflix, maggio 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a maggio 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dalla seconda parte di Lucifer 5 ai film Army of the Dead di Zack Snyder e La donna alla finestra, thriller con protagonista Amy Adams.

Su Netflix a maggio 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie Jupiter's Legacy, tratto dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely al ritorno, dopo quattro anni, di Master of None con la terza stagione. Non mancano poi film come Army of the Dead di Zack Snyder, Crazy & Rich e Pacific Rim: la rivolta.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Selena: la serie (stagione 1) - disponibile dal 4 maggio 2021 - I sacrifici di tutta la famiglia portano al successo della leggendaria Selena.

I figli di Sam: verso le tenebre (miniserie) - disponibile dal 5 maggio 2021 - Il caso del figlio di Sam ha ossessionato l'intera vita del giornalista Maury Terry, convinto del legame degli omicidi con un culto satanico.

Jupiter's Legacy (stagione 1) - disponibile dal 7 maggio 2021 - Sono la prima generazione di supereroi e sono pronti a passare il testimone ai loro figli.

Vincenzo (stagione 1) - disponibile dal 9 maggio 2021 - Durante un viaggio nel suo paese d'origine, un avvocato di mafia italocoreano ripaga un'organizzazione criminale con la stessa moneta.

The Upshaws (stagione 1) - disponibile dal 12 maggio 2021 - Una famiglia della classe operaia dell'Indiana ambisce a una vita migliore e a un'esistenza felice.

Halston (stagione 1) - disponibile dal 14 maggio 2021 - Lo stilista americano Halston ha raggiunto la gloria prima di perdere il controllo della propria vita.

Che fine ha fatto Sara? (stagione 2) - disponibile dal 19 maggio 2021 - Nuova stagione sulla voglia di vendicarsi di Alex dopo l'omicidio della sorella Sara.

Special (stagione 2) - disponibile dal 20 maggio 2021 - Un giovane gay con paralisi cerebrale amplia gli orizzonti della sua esistenza per conquistare la vita che davvero desidera.

Master of None (stagione 3) - disponibile dal 23 maggio 2021 - Dopo quattro anni arriva la nuova stagione della serie con Aziz Ansari.

Eden (stagione 1) - disponibile dal 27 maggio 2021 - Yasuhiro Irie dirige la storia dell'ultimo bambino umano cresciuto da robot.

Il metodo Kominsky (stagione 3) - disponibile dal 28 maggio 2021 - Ultimo capitolo della serie con protagonista Michael Douglas.

Ragnarok (stagione 2) - disponibile dal 28 maggio 2021 - Nuova stagione con teen drama norvegese che vivono nella cittadina immaginaria di Edda.

Lucifer (stagione 5B) - disponibile dal 28 maggio 2021- Si conclude la seconda parte della quinta stagione che dovrà dare risposte agli interrogativi rimasti in sospeso.

Film su Netflix

Il catalogo di maggio della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo Il Divin Codino, incentrato sui 22 anni di carriera di Roberto Baggio, e Crazy & Rich, candidato ai Golden Globe 2019 come miglior film commedia o musicale.

Film Originali Netflix

Monster - disponibile dal 7 maggio 2021 - Un adolescente di talento implicato in una rapina finita in omicidio difende la sua innocenza.

Il ballo dei 41 - disponibile dal 12 maggio 2021 - Un membro del Congresso gay sposa la figlia del presidente messicano ma se la spassa con un ragazzo in un club segreto

Oxygen - disponibile dal 14 maggio 2021 - Risvegliatasi in una capsula criogenica, Liz lotta per sopravvivere e per ricordare chi è prima di finire l'ossigeno.

La donna alla finestra - disponibile dal 14 maggio 2021 - Costretta in casa dall'agorafobia, una psicologa diventa ossessionata dai nuovi vicini.

Ferry - disponibile dal 14 maggio 2021 - Prima di costruire un impero della droga, Ferry Bouman torna nella città natale per una vendetta.

Army of the Dead - disponibile dal 21 maggio 2021 - Dopo un'epidemia zombie a Las Vegas un team di mercenari tenta la più grande rapina mai tentata.

Ghost Lab - disponibile dal 26 maggio 2021 - Due medici sono ossessionati per ottenere prove scientifiche dell'esistenza dei fantasmi.

Il Divin Codino - disponibile dal 26 maggio 2021 - Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio.

Film

Happy Feet - disponibile dal 1 maggio 2021 - E' la stagione degli amori e i pinguini imperatori incontrano l'anima gemella attraendola con il loro canto.

Pacific Rim: la rivolta - disponibile dal 4 maggio 2021 - 10 anni dopo la battaglia che ha causato la chiusura della breccia, la ricostruzione del mondo è ancora incompleta.

Gemini Man - disponibile dal 11 maggio 2021 - Henry Brogen è un uomo di mezz'età che ha deciso di ritirarsi a vita privata per lasciarsi alle spalle la violenza del suo lavoro quotidiano.

Crazy & Rich - disponibile dal 15 maggio 2021 - Un ricco erede porta la sua fidanzata cinese, ma nata negli Stati Uniti, a Singapore per partecipare a un matrimonio.

Mirai - disponibile dal 15 maggio 2021 - Un ragazzino scopre un giardino magico che gli permette di viaggiare nel tempo.

Highlander - disponibile dal 16 maggio 2021 - Sono immortali, destinati a vivere per sempre. Dovranno lottare nei secoli, fino a che soltanto uno sopravviverà.

Documentari su Netflix

Documentari Originali Netflix

I soldi in poche parole (docuserie) - disponibile dal 11 maggio 2021 - Spesi, presi in prestito o risparmiati... parliamo di soldi e dei rischi connessi.

Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l'America - disponibile dal 26 maggio 2021 - In questa docuserie, lo chef e scrittore Stephen Satterfield ripercorre le deliziose linee che si spostano dall'Africa al Texas.

Reality, Show & Stand - UP

Soy Rada: Serendipia (stagione 1) - disponibile dal 27 maggio 2021 - Il comico argentino Agustín Aristarán ritorna per puntare i riflettori su famiglia, ruolo dei genitori e altro.

Anime & Animazione