Ang Lee, il suo biopic su Bruce Lee non sarà in 3D: 'L'intera situazione dell'industria 3D è pessima'

A differenza dei suoi ultimi film, come Vita di Pi, Billy Lynn - Un giorno da eroe e Gemini Man, il nuovo progetto di Ang Lee, un biopic sul leggendario Bruce Lee, non sfrutterà la peculiare tecnologia 3D ad high frame.

Lee, che sarà premiato alla sua alma mater New York University l'8 aprile, ha parlato con IndieWire delle sue esperienze nella realizzazione di quei film e del perché non intende dare seguito a quelle innovazioni per il suo prossimo biopic su Bruce Lee, interpretato da Mason Lee, figlio del regista. Lee ha anche avuto parole dure sullo stato della cinematografia in 3D, che secondo lui è semplicemente "pessima".

Sia Gemini Man che Billy Lynn - Un giorno da eroe furono criticati per la velocità a 120 fotogrammi al secondo, che dava ai film l'aspetto di una soap opera televisiva o di una trasmissione sportiva con il motion smoothing attivato a casa. Sul grande schermo e lavorando con il linguaggio del 3D, Lee ha voluto ottenere di nuovo un aspetto iperrealistico nel caso di Gemini Man, con Will Smith che lottava contro una versione giovane di se stesso. Alla fine, Gemini Man fece perdere alla Paramount più di 100 milioni di dollari, dopo il flop al box-office.

"Ho provato con un frame rate più alto e con il 3D", ha dichiarato Lee. "Ho provato nuovi modi di fare film. Queste immagini sono davvero nitide. È una grande pressione. Tutto è difficile, quindi c'è sempre una grande pressione. Non posso entrare nei dettagli su come realizzare questi film. La gente non ha provato nemmeno un minuto di quella scala. Ho fatto due lungometraggi. Naturalmente, questo ha comportato pressioni economiche, pressioni degli studios, fare qualcosa che nessuno conosce veramente. È piuttosto complicato [in modi] che il pubblico non vede".

Lee si era già disilluso sul modo tradizionale di fare film in 2D, ed è questo che lo ha portato a Vita di Pi, il film in 3D che gli è valso il secondo Oscar come miglior regista nel 2013. "Si può preservare quanto si vuole, ma credo che tutto sia stato fatto fino agli anni '70", ha continuato Lee a proposito della necessità di evolvere lo stato attuale della cinema. "Ci devono essere nuovi modi di espressione. Tra 500 anni si guarderà indietro e si dirà che gli anni '70 sono l'apice del cinema? Non credo proprio".

La tecnica di performance capture utilizzata nel film

La situazione attuale del 3D è pessima

Lee ha aggiunto che non vuole "affrontare" di nuovo il ringiovanimento digitale "perché è stato un fallimento", riferendosi al fatto che Gemini Man non sia riuscito a entrare in contatto con il pubblico.

"In generale, non solo i miei due film, il 3D in generale... [è] davvero pessimo", ha detto Lee. "I registi sono pessimi. Le sale cinematografiche sono pessime. L'intero ecosistema è pessimo. Non è fatto per il [3D]. Mi rifiuto di lamentarmi, di dare la colpa al mezzo... è il pubblico e l'industria che non sono stati preparati a dovere".

I segreti di Brokeback Mountain: Ang Lee ha dovuto "mediare" gli attriti fra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

"È troppo difficile, soprattutto dopo gli ultimi due film. Il 3D è troppo complicato. Tornerò al modo tradizionale, al vecchio modo di fare film", ha proseguito. "C'è una grande storia da raccontare, molto da esplorare. Ci sto ancora lavorando. Ma non sarà in 3D".

Il biopic, intitolato Bruce Lee, è in fase di lavorazione presso la Sony's 3000 Pictures, con una sceneggiatura di Dan Futterman, autore di Truman Capote - A sangue freddo e Foxcatcher - Una storia americana.