Gemini Man: il film con Will Smith stasera su Italia 1 in prima visione

Stasera su Italia 1, alle 21:20 e in prima visione, va in onda Gemini Man, il film diretto nel 2019 da Ang Lee, con Will Smith impegnato in un doppio ruolo.

Stasera su Italia 1 appuntamento con Gemini Man, che approda alle 21:20 sulla rete Mediaset in prima visione in chiaro. Il film diretto dal regista premio Oscar Ang Lee, vede protagonista assoluto un Will Smith "doppio" e "ringiovanito".

Gemini Man: una scena con Will Smith

Henry Brogen (Will Smith) è un uomo di mezz'età che ha deciso di ritirarsi a vita privata per lasciarsi alle spalle la violenza del suo lavoro quotidiano. Tuttavia prima di potersi godere la tranquillità, dovrà eliminare un ultimo target, un avversario che sembra anticipare ogni sua mossa. Henry scopre che si tratta di un suo clone creato venticinque anni fa dal suo stesso DNA e per sconfiggerlo dovrà affrontare le sue paure.

Will Smith - affiancato nel cast da Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong - ha dovuto fare i conti non solo con un doppio personaggio da interpretare ma anche con una versione più giovane di sé che risultasse credibile. Se a livello tecnico Paramount si è aiutata con WETA, il seminario sugli effetti speciali co-fondato da Peter Jackson, per creare una copia digitale perfetta dell'attore, a Smith è toccato tutto il resto della fatica. Ma gli è bastato seguire quell'unica indicazione di Ang Lee: recitare peggio per mostrare una versione più acerba di Henry Brogen... e di se stesso come interprete.