Gattaca: il film di fantascienza con Ethan Hawke e Uma Thurman diventerà una serie tv per Showtime

Gattaca - La porta dell'universo, il celebre film di fantascienza del 1997 con Ethan Hawke e Uma Thurman, diventerà una serie tv per Showtime. Le informazioni legate al progetto sono state condivise da IndieWire, anticipando qualche dettaglio tecnico sullo sviluppo del progetto.

Gattaca - La porta dell'universo: Ethan Hawke e Uma Thurman in una scena del film

In base a quello che sappiamo fino ad ora, la serie tv di Gattaca - La porta dell'universo verrà elaborata da Howard Gordon e Alex Gansa (conosciuti per il loro lavoro con Homeland). Nello specifico, Gansa dovrà delineare la serie insieme a Craig Borten (lo sceneggiatore di Dallas Buyers Club). Tutti e tre, inoltre, saranno i produttori esecutivi.

Per chi non lo ricordasse, il film con Ethan Hawke e Uma Thurman racconta la storia di una società del futuro in cui la tecnologia, basata sull'eugenetica, viene utilizzata per garantire che i bambini ricevano i migliori tratti ereditari dai loro genitori. Al centro degli eventi raccontati troviamo il personaggio di Vincent (Hawke), un uomo nato senza screening genetico che sogna di diventare un astronauta, ma viene escluso a causa di alcuni problemi cardiaci e assume l'identità di un altro uomo (interpretato da Jude Law) per prendere parte a una missione su Saturno.

Pur se rimasto in sordina all'epoca della sua uscita, Gattaca ha ottenuto una nomination all'Oscar per la migliore direzione artistica, diventando mano a mano un vero e proprio cult di nicchia. Per quanto riguarda la serie, quindi, non avendo ancora nessun dettaglio su trama e altro, non ci resta che attendere nuovi sviluppi.