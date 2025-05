Uno dei film più sottovalutati di Ethan Hawke e Jude Law è un thriller sci-fi appena uscito su Prime Video

Gattaca, thriller di fantascienza con Ethan Hawke e Jude Law, è disponibile su Prime Video. Diretto da Andrew Niccol nel 1997, il film racconta una distopia genetica che oggi suona più profetica che futuribile. Tra dialoghi taglienti e performance intense, questo film si conferma un titolo sottovalutato da riscoprire con occhi nuovi e mente aperta.

Gattaca, il futuro secondo Ethan Hawke e Jude Law

In un mondo in cui la perfezione genetica è diventata la nuova valuta sociale, Gattaca - La porta dell'universo disegna un futuro spaventosamente lucido, dove il DNA decide destino e ambizioni. Ethan Hawke interpreta Vincent Freeman, figlio di un'epoca in cui nascere "imperfetti" equivale a essere condannati all'invisibilità. "Appartenevo a una nuova classe inferiore, non più determinata dallo status sociale o dal colore della pelle. No, ora la discriminazione è diventata una scienza", dice all'inizio del film, con la disillusione di chi conosce bene il peso del proprio codice genetico. Determinato a sfidare il sistema, Vincent assume l'identità di Jerome Morrow, un ex atleta paralizzato (interpretato da Jude Law), il cui patrimonio genetico sarebbe invidiabile persino per i cataloghi delle cliniche più avanguardiste. Ne nasce un sodalizio teso, intenso, che regge l'intero impianto emotivo del film: le scene condivise tra Hawke e Law sono pura dinamite drammatica, basti pensare al momento in cui Vincent teme di essere scoperto e Jerome, secco, lo rimette in riga: "Non ti riconosceranno. Io non ti riconosco!".

Ethan Hawke e Uma Thurman sul set di Gattaca

Ma Gattaca non è solo tensione identitaria e orizzonti proibiti. La regia di Andrew Niccol incastra con precisione chirurgica un intreccio in cui il cuore batte forte anche tra i silenzi. L'incontro tra Vincent e Irene Uma Thurman apre uno spiraglio di umanità in un mondo asettico, mentre il confronto finale con il fratello Anton - detective e simbolo dell'ordine eugenetico - porta a galla ferite mai rimarginate.

Uscito nel 1997, Gattaca sembrava solo un esercizio di stile futurista; oggi, con l'avvento di tecnologie come CRISPR e diagnosi preimpianto, suona come una sinistra profezia. Se vi siete persi questo piccolo capolavoro, ora disponibile su Prime Video, è il momento perfetto per colmare la lacuna.