Ethan Hawke sorprende i fan dei Fall Out Boy collaborando a uno dei nuovi brani della band

Ethan Hawke ha sempre avuto un legame molto forte con la musica, tuttavia i fan dei Fall Out Boy sono rimasti sorpresi dall'annuncio che uno dei nuovi brani della band è una collaborazione con l'attore.

Sul profilo ufficiale del gruppo è stata infatti pubblicata la tracklist dell'album So Much (For Stardust), in arrivo il 24 marzo.

Tra i titoli della canzoni che compongono l'ottavo album dei Fall Out Boy c'è anche The Pink Seashell e, accanto al titolo si segnala che è stata incisa in studio con la partecipazione di Ethan Hawke.

Online non sono quindi mancate le reazioni divertenti all'annuncio, con alcuni fan che hanno chiesto di condividere i dettagli di come è nata la collaborazione e altri che non hanno nascosto il proprio stupore.

Ethan non ha mai nascosto la sua passione per la musica e sono innumerevoli i video in cui suona la chitarra e canta. Recentemente, inoltre, Hawke aveva condiviso dei filmati in cui eseguiva della canzoni in famiglia. Sua figlia Maya, inoltre, ha da poco debuttato come cantante presentando il suo album.

Hawke, nel 2015, si è poi immerso nella vita di Chat Baker in occasione del progetto biografico Born To Be Blue, in cui cantava e suonava, come accaduto successivamente anche in occasione di Juliet, Naked - Tutta un'altra musica in cui aveva la parte di un rocker in crisi.