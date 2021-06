Big Fish e Gattaca: quando fiaba e fantascienza diventano magia in 4K UHD

Gattaca - La porta dell'universo: Jude Law in una scena del film

Tempo di uscite nel nuovo formato 4K UHD anche per grandi film di vent'anni fa e oltre, che ora possono risplendere in una nuova veste, con una versione che ne esalta ancora di più le meraviglie visive. È il destino che ha accomunato nelle ultime settimane due grandi film come Big Fish - Le storie di una vita incredibile e Gattaca - La porta dell'universo, entrambi usciti in 4K grazie a Eagle Pictures e caratterizzati nelle nuove edizioni (che all'interno hanno anche il disco con la versione blu-ray e una card da collezione) da un netto salto di qualità a livello visivo rispetto alle precedenti e ormai datate uscite.

Danny DeVito in una scena del film Big Fish

Tra fiaba e fantascienza, due magie visionarie

Ewan McGregor in una scena di Big Fish (2003)

I due film sono molto diversi fra loro, ma accomunati dalla visionarietà dei loro registi e da una sorta di magia delle immagini che viene amplificata proprio dal supporto 4k UHD. Big fish - Le storie di una vita incredibile è una sorta di magica fiaba del 2003 diretta dal maestro Tim Burton, che proprio in quell'occasione fu consacrato come grande autore visionario. La storia di William Bloom che con il genitore in punto di morte, cerca di mettere insieme tutte le storie di suo padre per farsi un'idea di chi era veramente, commuove e appassiona, ma il tutto grazie ad atmosfere oniriche e magiche, e a una vera esplosione di colori e immaginazione.

Gattaca - La porta dell'universo: Ethan Hawke e Uma Thurman in una scena del film

In Gattaca - La porta dell'universo, risalente al 1997, siamo invece dalle parti della fantascienza distopica ma molto originale, con la quale Andrew Niccol, lo sceneggiatore di The Truman Show, debutta alla regia riflettendo su scenari verosimili nel quale il progresso tecnologico si è trasformato in strumento del potere. In un futuro dove l'ingegneria genetica ha preso il sopravvento, distinguendo gli esseri umani in "validi" e "non validi", un non valido è costretto a falsificare la sua identità anagrafica per poter diventare un cosmonauta.

Tim Burton: la fantasia al potere e il fascino del cinema dark

Big Fish in 4K UHD: che splendore il video della fiaba di Tim Burton

Per esaminare nel dettaglio le edizioni 4K UHD appena distribuite da Eagle Pictures, cominciamo da Big Fish - le storie di una vita incredibile. Il salto di qualità nel video 4K rispetto al blu-ray è nettissimo. Il quadro è caratterizzato da una leggera grana naturale e organica, che regala una bella sensazione cinematografica. Il dettaglio è molto più incisivo del semplice HD, acquista in nitidezza e percezione dei contorni, sia che si tratti di primi piani o dei costumi, sia dei particolari ambientali.

Alison Lohman e Ewan McGregor in una scena di BIG FISH

Naturalmente tutto questo esalta il brillante e per certi verso bizzarro design di produzione del film, ulteriormente arricchito poi dall'HDR, che regala maggiore brillantezza e profondità ai colori, oltre che uno spettro più ampio che va da rossi e verdi intensi alle tonalità più piatte che caratterizzano alcune scene, I neri profondi e i bianchi esplosivi completano un croma molto convincente.

Audio, meglio l'originale. Extra: una bella sorpresa

Matthew McGrory in una scena di BIG FISH

Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana è rimasta al Dolby Digital 5.1, sicuramente pulito e preciso, in grado di offrire un buon coinvolgimento con un asse posteriore molto vivace, ma ovviamente la resa è molto distante dal Dolby Atmos inglese, che regala una spazialità decisamente maggiore, più potenza ed energia, oltre a un impatto complessivo di ben altra portata, non solo sugli effetti ma anche nella colonna sonora.

Ewan McGregor e Hailey Anne Nelson in una scena di BIG FISH

La bella sorpresa degli extra è che nel blu-ray (anch'esso rimasterizzato) della confezione troviamo quei contributi che nelle passate edizioni erano disponibili solo sul DVD. Oltre al commento audio del regista, troviamo Il viaggio del personaggio, che è diviso in tre sezioni denominate Il mondo di Edward Bloom, Amos al circo e Padri e figli, il percorso dei registi (20' in tutto) ed esplora i vari elementi della storia, i personaggi, il lavoro di McGregor e Finney, il personaggio di Danny De Vito e poi la dinamica tra padre e figlio. A seguire il Dietro le quinte (14' e mezzo) e una serie di interviste (24' e mezzo), quindi The Filmmaker's Path, diviso in quattro segmenti denominati Tim Burton Storyteller, Un mondo da favola, Creature fantastiche e Il viaggio dell'autore (totale 31 minuti) con focus su Tim Burton, l'estetica del film e i personaggi di supporto, il design e gli effetti speciali delle creature, e infine l'opera originale e il suo autore, Daniel Wallace. Per chiudere Easter Eggs (3') e il trailer.

Ewan McGregor protagonista del film Big Fish

Gattaca in 4K UHD: un notevole salto di qualità

Per quanto riguarda l'edizione 4K UHD di Gattaca - La porta dell'universo, rappresenta anch'essa un notevole balzo a livello video rispetto al blu-ray, anche se sul piano della pura qualità resta un gradino inferiore rispetto a Big Fish. Anche qui il quadro è pulito e nitido con un dettaglio efficace, ma la grana è più evidente e in qualche sequenza la notevole rumorosità fa affiorare il sospetto che emerga qualche cenno di compressione.

Per il resto come detto il video è di livello eccellente, e se il dettaglio non spicca per incisività è solo per le atmosfere fredde, sterili e quasi chirurgiche del mondo di Gattaca, che rispecchiano la perfezione raggiunta dall'ingegneria genetica. Notevoli passi avanti anche sul fronte cromatico, con colori più stabili e luminosi, quando serve anche più brillanti, ma in generale bisogna comunque considerare l'ambientazione fredda e spartana del film, per cui la palette si mantiene spesso entro un determinato range. Ottima la profondità dei neri.

Gattaca - La porta dell'universo: Ethan Hawke e Uma Thurman in una scena del film

L'audio e la stranezza di certe scelte. Un'ora di extra

Gattaca - La porta dell'universo: Jude Law in una scena del film

Nel reparto audio desta perplessità il trattamento alla lingua italiana: troviamo infatti una codifica Dolby True HD 5.1 sul blu-ray (come del resto nella vecchia edizione), mentre nella versione 4K si retrocede a un semplice Dolby Digital 5.1, buono ma ovviamente inferiore all'altra traccia. Strano davvero. In ogni caso sul disco 4K a guardare tutti dall'alto c'è il Dolby Atmos originale, che offre ben altra profondità di sonora, oltre a una spazialità decisamente più accentuata. Qui i diffusori lavorano in modo più preciso e incisivo, l'ambienza è notevolmente più ricca anche di piccoli dettagli sonori, mentre il sub offre bassi profondi e di notevole impatto.

Gattaca - La porta dell'universo: Jude Law in una scena del film

Il reparto extra, che troviamo sul blu-ray, parte con Benvenuti a Gattaca (22'), nuova featurette sulla produzione del film e sull'atmosfera sul set con interventi di Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. A seguire il documentario "Do not alter?" (15'), narrato da Gore Vidal, sul mondo della genetica e del DNA, e Featurette originale (7'), che è un altro breve dietro le quinte. Per chiudere Scene eliminate (11') ed Errori sul set (1').