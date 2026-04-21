Stranger Things: Storie dal 1985, il creatore spiega l'assenza di Nikki nello show live-action

Lo spinoff animato sta per debuttare sugli schermi di Netflix e l'ideatore del progetto ha commentato le ipotesi dei fan sul nuovo personaggio.

Nella serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 verrà introdotto un nuovo personaggio chiamato Nikki, non presente nello show live-action creato dai fratelli Duffer.

Il creatore Eric Robles ha ora spiegato i motivi per cui la ragazzina non è presente nella continuazione della storia di Undici e dei suoi amici.

Il motivo dell'assenza di Nikki da Stranger Things

Gli eventi raccontati negli episodi dello spinoff Stranger Things: Storie dal 1985 sono ambientati nel periodo compreso tra la seconda e la terza stagione.

La notizia della presenza di Nikki, che avrà la voce di Odessa A'zion, negli episodi della serie originale aveva portato i fan dello show dei fratelli Duffer a ipotizzare che la ragazzina potrebbe perdere la vita o litigare con il gruppo di protagonisti.

Robles, intervistato da SFX Magazine, ha tuttavia ricordato che c'è un motivo più semplice per la sua assenza nello show: "Una cosa che probabilmente è difficile da capire per molte persone è che negli anni '80 non era come ora: avevi un amico che incontravi in estate, andavi al campeggio, e diventavate fantastici amici, e vivevate avventure grandiose durante quell'estate. Non era possibile rimanere in contatto via Instagram o in altro modo".

Il creatore della serie animata ha aggiunto: "Se avevi un numero telefonico, forse rimanevi in contatto. Ma nella maggior parte dei casi, le persone entravano ed uscivano dalla tua vita, ed erano i tuoi migliori amici per due settimane o per i tre mesi che passavi con loro, e poi uscivano dalla tua vita. Lo stesso concetto avviene con Nikki, ma scopriremo quello che le accade alla fine della stagione".

Cosa racconterà il progetto spinoff

Gli eventi del nuovo progetto targato Netflix saranno ambientati, come anticipa il titolo, nell'inverno del 1985, quando gli orrori del Sottosopra sembrano sul punto di svanire, celati anche dalla nevicata che imbianca la città. Undici, Mike, Will Dustin, Lucas e Max sono ritornati alla loro vita normale e alle partite di Dungeons & Dragons, trascorrendo in serenità le loro giornate.

Al di sotto del ghiaccio, tuttavia, qualcosa di terrificante si è risvegliato e potrebbe essere legato al Sottosopra o all'Hawkins Lab. I protagonisti dovranno correre contro il tempo per risolvere il mistero e salvare Hawkins.

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper. Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.

Lo showrunner è Eric Robles, coinvolto anche come produttore insieme a Matt e Ross Duffer, Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen.