Garfield: Una missione gustosa in testa a un fiacco box office USA con 14 milioni, fine corsa per Furiosa

La nuova pellicola d'animazione con protagonista ilo gatto Garfield debutta con 14 milioni negli USA, ma il box office del weekend non segna grandi incassi, Furiosa battuto da IF - Gli amici immaginari.

Un altro weekend sottotono per il botteghino americano, povero di incassi nonostante l'ascesa del film animato Garfield: Una missione gustosa. Nella seconda settimana di programmazione, la pellicola per famiglie dedicata al pigro gattone rosso e ai suoi amici conquista il primo posto grazie a un incasso di 14 milioni che porta il film a superare i 51 milioni in due settimane. In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, Maurizio Merluzzo è la voce italiana del protagonista che nell'originale è doppiato da Chris Pratt.

Perde una posizione IF - Gli amici immaginariIF - Gli amici immaginari, commedia fantastica interpretata da Ryan Reynolds e diretta da John Krasinski. La pellicola incassa altri 10,8 milioni arrivando a 80,4 milioni complessivi in tre settimane. Risultato discreto, ma non eccezionale per il film fantasy costato 110 milioni di dollari che per adesso, grazie agli incassi esteri, ha recuperato il budget raggiungendo i 138 milioni complessivi.

IF - Gli amici immaginari, quattro chiacchiere con Ciro Priello al Comicon 2024

L'urlo di Furiosa

A giudicare dagli incassi, si va esaurendo la spinta di Furiosa: A Mad Max Saga che segna un calo del 59% rispetto allo scorso weekend e incassa solo 10,7 milioni incassando poco meno di 50 milioni in tre settimane. Se George Miller ha dichiarato che avrebbe proseguito il franchise di Mad Max solo a fronte di un grande successo al botteghino di Furiosa, la saga australiana potrebbe essere giunta al capolinea.

Stabile in quarta posizione Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che, come anticipato, darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, incassa altri 8,8 milioni e sfiora i 140 milioni totali, numeri che fanno ben sperare per il futuro del franchise. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Anche The Fall Guy, film ispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo, conserva il quinto posto resistendo nella top 5. La pellicola con star Ryan Gosling ed Emily Blunt incassa altri 4,2 milioni che lo portano a superare gli 80 milioni in patria a fronte di un budget di 140 milioni. Scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.