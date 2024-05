Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller proseguirà il franchise solo se il film sarà un successo al botteghino

A fronte di un budget di 170 milioni di dollari, Furiosa: A Mad Max Saga deve rivelarsi un successo di pubblico al botteghino per permettere a George Miller di aggiungere un nuovo tassello al franchise. Il regista è consapevole che solo ingenti incassi possono permettergli di mettere in cantiere Mad Max: The Wasteland, il nuovo capitolo che dovrebbe essere dedicato alle origini del personaggio di Mad Max.

Furiosa: A Mad Max Saga - un'immagine del film

Il debutto di Furiosa: A Mad Max Saga al botteghino americano non si è rivelato affatto fortunato in un weekend del Memorial Day avaro di incassi, ma il regista non si scoraggia e attende di capire cosa accadrà nelle prossime settimane. D'altronde George Miller è abituato a non avere fretta. Mad Max: The Wasteland, che dovrebbe vedere il ritorno di Tom HardyTom Hardy nei panni di Max Rockatansky, era entrato in pre-produzione nel 2017, ma poi citò in giudizio Warner Bros. per non avergli pagato un bonus contrattualmente obbligato. Successivamente in progetto è entrato in stand-by, ma il regista australiano ha fornito un aggiornamento durante una recente intervista per il podcast Happy. Sad. Confused., dichiarando:

"Sto ancora cercando di capire cosa fare con Mad Max: The Wasteland. Sto solo aspettando di vedere come verrà accolto Furiosa. Se tutto andrà bene, allora andremo avanti".

George Miller ha poi anticipato le sue idee per il film che dovrebbe seguire il rocambolesco viaggio nel deserto di Max Rockatansky insieme a una giovane madre. Se il buongiorno si vede dal mattino, difficile che il film vedrà la luce se il regista non accetterà un pesante taglio nel budget. Taglio che potrebbe precludergli una dettagliata rappresentazione dell'universo da lui creato di cui parliamo estesamente nella nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga, attualmente nei cinema italiani.