Furiosa: A Mad Max Saga supera a mala pena i 25 milioni nel peggior weekend del Memorial Day da decenni

Esordio senza botto per Furiosa: A Mad Max Saga, che in patria si ferma a 25,5 milioni, tallonata da Garfield: Una missione gustosa.

Assai meno esplosivi del film gli incassi americani di Furiosa: A Mad Max Saga. Nel peggiori weekend del Memorial Day in decenni, la pellicola con Anya Taylor-joy, prequel della saga di Mad Max, supera a malapena i 25 milioni deludendo le aspettative di chi si aspettava un instant blockbuster. La pellicola action post-apocalittica segna un incasso di 25,5 milioni da 3.804 sale e una media per sala di 6.703 dollari. Ampiamente sotto le previsioni, che prevedevano un'apertura compresa tra i 30 e i 33 milioni. Ovviamente non ha aiutato il rating R del film, che esclude i minori di 17 anni non accompagnati. Se si sommano gli incassi dei mercati internazionali, Furiosa viaggia attualmente verso i 60 milioni di dollari. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga.

Quella del weekend americano al botteghino è stata una corsa a due visto che Furiosa etra tallonato a pochissima distanza da Garfield: Una missione gustosa, fermo a $24,7 milioni raccolto in 4.035 sale, con una media per sala di 6.140. Numeri vicinissimi tra i due contendenti, con molte famiglie americane che si sono orientate per un intrattenimento più rilassante scegliendo la nuova avventura del pigrissimo gattone che, in originale, ha la voce della star dell'MCU Chris Pratt. Per conoscere i dettagli della pellicola d'animazione, ecco la nostra recensione di Garfield: Una missione gustosa.

Scende al terzo posto IF - Gli amici immaginariIF - Gli amici immaginari, commedia fantastica diretta da John Krasinski e interpretata da Ryan Reynolds che incassa altri 16,1 milioni, per approdare a un totale di 58,6 milioni in due settimane. Costato oltre 110 milioni, il film per famiglie spera di restare a lungo in classifica per giustificare il suo budget e recuperare i soldi spesi.

Quarta posizione per Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che, come anticipato, darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, incassa altri 13,3 milioni e sfiora i 123 milioni, numeri che fanno ben sperare per il futuro del franchise. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Perde ancora una posizione The Fall Guy, film ispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo. La pellicola con star Ryan Gosling ed Emily Blunt incassa altri 5,9 milioni che lo portano a un incasso totale domestico di 72 milioni e a 145 milioni globali a fronte di un budget di 140 milioni. Nell'attesa, scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.