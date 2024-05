Garfield, Chris Pratt spiega le differenze con i fumetti: "Il film è una versione moderna"

Garfield - Una missione disgustosa è l'ultimo adattamento cinematografico delle opere con al centro il personaggio del gatto rosso creato da Jim Davis. Apparso per la prima volta in una striscia di fumetti del 1976, Garfield si è ritagliato uno spazio importante nella cultura pop degli ultimi decenni tra film, serie tv e videogiochi.

Chris Pratt è stato scelto per prestare la voce al felino nel nuovo lungometraggio in cui è impegnato in un'avventura insieme a suo padre Vic che non vede da parecchio tempo, doppiato da Samuel L. Jackson. Un personaggio con una storia così ampia alle spalle rappresenta una sfida per chi si occupa di raccontarne le vicende sul grande schermo.

Dettagli diversi

Garfield: Una missione gustosa - Odie, Vic e Garfield in una scena

Secondo Chris Pratt, il lavoro dei creatori del film è stato egregio, perché sono riusciti ad aggiornare e rendere moderna una storia classica:"La aggiorna davvero. Prendi questo personaggio con uno stile di vita estremamente comodo, è ultra pigro, e la vita è diventata più semplice, sia per un gatto che per un essere umano, con tutte le comodità moderne e la tecnologia. Sicuramente sfruttiamo le comodità moderne per creare momenti comici e la storia del film. Perciò, guarda Catflix e usa un telefono per ordinare lasagne e pizza direttamente a casa sua, consegnate da un drone. È una versione moderna della storia classica".

La recensione di Garfield: Una missione gustosa conferma la precisione nella caratterizzazione del personaggio ma varie opinioni sul film sembrano smentire le parole di Pratt. Diretto da Mark Dindal, il nuovo film animato su Garfield comprende nel cast vocale anche Harvey Guillén, Snoop Dog, Hannah Waddingham, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Brett Goldstein, Ving Rhames e Bowen Yang.

Negli ultimi tempi Chris Pratt si sta dedicato in maniera particolare al doppiaggio, dopo essere stato scelto per prestare la propria voce al personaggio di Super Mario in Super Mario Bros. - Il Film, e in passato anche per progetti animati di successo come il film Pixar Onward e la saga cinematografica di LEGO Movie.