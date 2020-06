Galline in fuga 2: Mel Gibson non tornerà nel sequel

Nel sequel di Galline in Fuga, annunciato ieri da Netflix, non tornerà Mel Gibson nel ruolo del gallo Rocky Bolboa, il cui doppiatore non è stato ancora annunciato.

Vent'anni fa, il 23 giugno 2000, arrivava al cinema Galline in Fuga, il film d'animazione in stop motion che ha incassato di più nella storia del cinema e ora Netflix ha annunciato che arriverà presto un sequel ma senza la voce di Mel Gibson nel ruolo del gallo protagonista Rocky Bolboa, escluso dal nuovo capitolo.

Galline in fuga: una scena del film

Secondo Newsweek, che ha citato fonti anonime, il sequel di Galline in fuga sarà lanciato senza Mel Gibson, che si è ritrovato proprio nelle ultime ore di nuovo oggetto di controversie, dopo che Winona Ryder lo ha accusato di omofobia e di antisemitismo. Ovviamente, l'annuncio del sequel da parte di Netflix è stato programmato prima delle ultime accuse contro l'attore, per cui probabilmente la sua assenza era già stata programmata.

Galline in Fuga è stato acclamato quasi universalmente (attualmente è al 97% su Rotten Tomatoes) e ha persino ottenuto una nomination al Golden Globe per il miglior film, commedia o musical. Ora, la notizia del sequel incuriosisce molto il pubblico, anche perché oltre l'annuncio del suo arrivo non sappiamo molto di più su cosa accadrà.

Mel Gibson risponde alle accuse di Winona Ryder: "Mente, non l'ho mai offesa"

Il primo film raccontava di un gruppo di galline, sfruttate in maniera intensiva per produrre uova, che decide di ribellarsi al proprio destino e prova ogni mezzo per riuscire a fuggire dall'allevamento dei Tweedy, una famiglia di crudeli agricoltori.

Galline in fuga 2 sarà diretto da Sam Fell (ParaNorman, Giù per il Tubo), mentre alla sceneggiatura avremo Karey Kirkpatrick, Rachel Tunnard e John O'Farrell.