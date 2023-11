Galline in Fuga: l'alba dei Nugget, il nuovo trailer del film animato in arrivo su Netflix

Il 15 dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il film in stop motion Galline in Fuga: l'alba dei Nugget, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Il 15 dicembre i simpatici personaggi ideati da Aardman Animation torneranno sugli schermi con Galline in fuga: L'alba dei Nugget, sequel del film in stop-motion di cui sono stati condivisi il nuovo trailer, il poster e immagini inedite.

Nel video si vedono Gaia e Rocky diventare genitori e fare i conti con il desiderio di libertà e di esplorare il mondo della figlia, situazione che mette la giovane gallina in pericolo, costringendo a una nuova lotta contro la malvagia signora Tweedy.

L'atteso sequel

La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Creature Comforts, Wallace e Gromit e Shaun, Vita da pecora) ha affidato al regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) il compito di realizzare Galline in fuga: L'alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con il maggiore incasso di sempre, Galline in fuga.

La sinossi anticipa:

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Ecco le immagini inedite:

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, un'immagine tratta dal film

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, un'immagine tratta dal film

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, un'immagine tratta dal film

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, un'immagine tratta dal film

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, un'immagine tratta dal film

Il cast vocale

Le star che danno voce ai personaggi, nella versione originale, sono:

Zachary Levi che sostituisce Mel Gibson nel ruolo di Rocky, il film è interpretato da Thandiwe Newton nel ruolo di Ginger, Bella Ramsey nel ruolo della figlia Molly e da Imelda Staunton (Bunty) e Lynn Ferguson (Mac), a cui si aggiungono le nuove aggiunte Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher) e Nick Mohammed (Dr. Fry).