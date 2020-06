Winona Ryder accusa Mel Gibson di offese antisemite: "Mi chiese se ero uscita dai forni"

Scottanti rivelazioni di Winona Ryder in un'intervista recente ha raccontato delle offese antisemite ricevute da Mel Gibson ad una festa, in occasione del quale l'attore fece una battuta pesante anche su un amico gay di Winona. Nella stessa intervista l'attrice svela di essere stata scartata da un casting perchè considerata "troppo ebrea" per la parte in questione.

Chiacchierando col The Sunday Times, Winona Ryder ha svelato:"C'era un film per cui ero in lizza, tanto tempo fa. Si trattava di un film storico e il capo dello studio, che tra l'altro era ebreo, mi disse che sembravo 'troppo ebrea' per far la parte di una discendente di una famiglia nobile". La star ha ricordato i diversi episodi di antisemitismo di cui è stata bersaglio:"Ci sono state volte in cui mi sono sentita dire 'Sei davvero ebrea? Però sei così carina'".

Stranger Things: Winona Ryder in una foto della seconda stagione

Poi l'affondo nei confronti di Mel Gibson:"Ci trovavamo ad una festa molto affollata con uno dei miei migliori amici. Mel Gibson stava fumando un sigaro, stavamo chiacchierando e ad un certo punto si avvicina al mio amico, che è gay, e gli dice 'Aspetta, non mi trasmetterai mica l'AIDS?'. Poi è uscito fuori con qualcosa contro gli ebrei, dicendomi 'Non sarai mica una scappata dai forni?'". Frasi scioccanti, per le quali Mel Gibson pare abbia tentato di scusarsi successivamente.

Winona Ryder è di origine ebrea dal ramo paterno. I genitori del padre, Michael Horowitz, emigrarono dalla Russia e dalla Romania. L'attrice perse diversi familiari a causa del dramma dell'Olocausto.