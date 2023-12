Galline in fuga: L’alba dei nugget, gli spettatori notano un Easter Egg 'spaventoso e inquietante'

Una breve scena contenuta nel film Netflix per famiglie Galline in fuga: L'alba dei nugget è stata definita 'spaventosa e inquietante'.

Gli utenti Netflix hanno scorto un dettaglio spaventoso nel film per famiglie Galline in fuga: L'alba dei nugget. Il sequel della casa di animazione Aardman è stato diffuso in streaming venerdì 15 dicembre, battendo un impressionante record su Rotten Tomatoes. Tuttavia, un Easter Egg che riguarda il ritorno di un personaggio della Aardman nei momenti finali del film avrebbe fatto venire i brividi lungo la schiena degli spettatori.

Galline in fuga: l'alba dei Nugget, una scena

Nell'inquadratura finale del film vengono riuniti i polli animati, inclusa Molly (doppiata in originale da Bella Ramsey). A uno sguardo attento tra i personaggi si può scorgere niente meno che Feathers McGraw, lo spaventoso pinguino che appare in un cortometraggio di Wallace e Gromit uscito nel 1993 intitolato The Wrong Pants. Nel corto il pinguino coinvolge Wallace in un nefasto complotto per rubare un diamante da un museo. Nel corso del film, Feathers viene mostrato come un criminale ricercato che si traveste da pollo e diventa sempre più inquietante man mano che Gromit scopre la sua vera identità.

Qui la recensione di Galline in fuga: L'alba dei nugget; Feathers appare alla fine del film lasciando intendere di essere ancora a piede libero e il suo inquietante cameo è stato notato da diversi spettatori.

"Oh mio Dio, il malvagio pinguino appare alla fine del nuovo pollaio!!" uno spettatore ha scritto, mentre un altro ha aggiunto "AGGIORNAMENTO CRIME WATCH: il nuovo film Galline in fuga ha rivelato che Feathers McGraw è ancora in libertà, 30 anni dopo il pinguino malefico è ancora lì!"

Un altro abbonato Netflix ha dichiarato: "IL PINGUINO DI WALLACE E GROMIT È UN ESTER EGG NEL NUOVO POLLAIO". Altri hanno definito il suo cameo "terrificante", "snervante" e, giustamente, "agghiacciante".