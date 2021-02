Gal Gadot era pronta a smettere di recitare prima di diventare Wonder Woman

Zack Snyder ha rivelato che Gal Gadot era pronta ad abbandonare la recitazione prima di essere scelta per il ruolo di Wonder Woman.

Gal Gadot era pronta a dire addio al mondo del cinema prima di ottenere la parte di Wonder Woman in occasione di Batman v Superman: Dawn of Justice. A rivelarlo è stato il regista Zack Snyder in un'intervista rilasciata al magazine Vanity Fair in cui ripercorre il dietro le quinte della realizzazione di Justice League.

Wonder Woman: Gal Gadot in un momento del film

Il regista Zack Snyder, parlando della scelta dell'attrice per la parte di Wonder Woman, ha dichiarato: "Mi ricordo che Gal Gadot mi ha detto 'Zack, ero pronta ad abbandonare la mia carriera. Ero pronta a tornare a Tel Aviv e semplicemente avere una vita lì. Avevo chiuso con Hollywood. Avevo intenzione di fare solo un'ultima audizione'. E poi è arrivata e ho pensato 'Quella è la mia Wonder Woman'".

L'attrice ha così debuttato nella parte di Diana Prince nel film Batman v Superman: Dawn of Justice, riprendendo poi l'iconico ruolo in Justice League, Wonder Woman e in Wonder Woman 1984. Gal sarà inoltre nuovamente l'eroina in occasione di Zack Snyder's Justice League, che permetterà ai fan della DC di scoprire la visione originale del regista sulla storia del team di eroi.

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.