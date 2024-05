Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller conferma l'arrivo della versione in bianco e nero

Proprio come già avvenuto per Fury Road, anche l'ultimo capitolo della saga di Miller arriverà in versione bianco e nero

Se speravate di vedere Furiosa: A Mad Max Saga in una versione in bianco e nero, siete fortunati.

Il regista e creatore del franchise, George Miller, ama utilizzare il bianco e nero per i suoi film, come dimostrato dalla versione alternativa Black & Chrome di Mad Max: Fury Road. Furiosa riceverà lo stesso trattamento, in un'edizione che Miller chiama affettuosamente Tinted Black & Chrome.

Durante un recente episodio di Happy Sad Confused, Miller è stato interrogato dal conduttore Josh Horowitz sul possibile arrivo di una versione in bianco e nero di Furiosa. Non solo ha confermato che arriverà, ma che l'ha già concepita e terminata.

"L'abbiamo già fatta. È l'ultima cosa che ho fatto su questo film, e l'ho chiamata Tinted Black & Chrome", ha spiegato Miller. "Devo dire che è davvero interessante, sto ancora cercando di capire perché il bianco e nero, per me, ha qualcosa di più elementare. Non riesco ancora a capirlo. Non è perché sembrano vecchi film in bianco e nero, è qualcos'altro. È come se una foto di noi stessi in questo momento sembrasse un po' più drammatica se fosse in bianco e nero".

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull'edizione "Tinted Black & Chrome" di Furiosa. L'edizione monocromatica di Fury Road era stata distribuita negli Stati Uniti dopo l'uscita della versione originale del film. Dato che Furiosa non è stato all'altezza delle aspettative al box-office nel weekend di debutto, ma ha ricevuto recensioni fantastiche da parte della critica e dei fan, ci si potrebbe chiedere se Miller e la Warner Bros. vogliano o meno dare all'edizione in bianco e nero una piccola distribuzione nelle sale IMAX o qualcosa del genere nel corso dell'anno.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Furiosa, mentre potete anche leggere il parere di Hideo Kojima, guru dei videogame, sul film di George Miller.