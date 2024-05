Furiosa, Hideo Kojima loda due interpreti dell'ultimo Mad Max, ma non sono Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

Come spesso gli capita di fare, Hideo Kojima è intervenuto sui social per lodare uno degli ultimi film che ha potuto vedere al cinema, in questo caso Fusiosa: A Mad Max Saga. Il guru dei videogame ha elogiato in particolare le performance di due membri del cast, ma non si tratta né di Anya Taylor-Joy né di Chris Hemsworth.

Kojima, nel suo accorato post su X, ha fatto i suoi complimenti a Charlee Fraser, che nel film prequel della saga interpreta la madre di Furiosa - che era anche nel cast di Tutti tranne te - e Tom Burke, quest'ultimo interprete del mentore della protagonista, che la mente dietro a Metal Gear Solid ha paragonato al suo Solid Snake a livello di impatto visivo.

"Mad Max: Furiosa. Anya e Chris sono fantastici, ma le interpretazioni più impressionanti sono quelle di questi due qui. Questi due nuovi personaggi sono troppo forti! Gli attori che li hanno interpretati avranno sicuramente successo. La madre di Furiosa, Mary, è interpretata da Charlee Fraser, che ha recitato anche in Tutti tranne te. Tom Burke interpreta Jack, il mentore di Furiosa. Nella mia mente lo vedevo solo come Snake. Quando ho incontrato Tom a una festa, gli ho chiesto spiegazioni e mi ha detto che il primo giorno di riprese la troupe gli aveva detto che assomigliava a Snake".

L'impresa di George Miller

Per ricreare la versione della Terra Desolata che vediamo in Furiosa: A Mad Max Saga ci sono volute circa 1.000 persone, molti dei quali veterani del franchise che però, per volontà di George Miller, doveva rinnovarsi radicalmente rispetto ai precedenti capitoli per assicurare un tipo di esperienza completamente originale.

Furiosa contiene una scena d'azione di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di lavorazione e 200 comparse

Alla fine, per dar vita a questa nuova storia, il regista ha scommesso su Anya Taylor-Joy (su suggerimento di Edgar Wright, che l'aveva diretta di Ultima notte a Soho), Chris Hemsworth, che interpreta il villain Dementus e il succitato Tom Burke, che veste i panni di Praetorian Jack, che forma un intenso legame con Furiosa. Dopo averlo visto nel film indie The Souvenir di Johanna Hogg, George Miller lo ha scelto e non ha considerato nessun altro per il ruolo. "È davvero talentuoso", ha ribadito.