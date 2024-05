Furiosa, George Miller: "Ecco come la scena post-credit influenza la visione di Mad Max: Fury Road"

Furiosa: A Mad Max Saga si conclude con una scena post-credit che si collega a Fury Road, film in cui aveva debuttato il personaggio.

George Miller, regista e creatore della saga, ha ora spiegato l'impatto sulla visione di quelle scene e il motivo per cui le ha inserite nel montaggio finale.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete visto il film e non volete anticipazioni !

Le scene di Fury Road

Al termine di Furiosa si vedono alcune sequenze tratte da Mad Max: Fury Road, tra cui un breve cameo di Max e un riferimento al personaggio interpretato da Nicholas Hoult.

Una foto del film di Miller

George Miller ha quindi spiegato: "Quello che stai avendo sui titoli di coda è un assaggio di quello che accade. Quindi, se non avete visto Fury Road, non si vive l'esperienza di Fury Road, ma un piccolo mini trailer del film. Si tratta di un'esperienza piuttosto diversa. Una spero sia immersiva e l'altra è un piccolo assaggio". Il filmmaker ha quindi fatto un paragone con un brano musicale o un'opera di cui si sentono solo alcuni passaggi. Miller ha successivamente sottolineato che pensava valesse la pena inserire quelle immagini perché i due film sono collegati, ma se non si è ancora visto Fury Road non c'è una grande differenza.

Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller e l'eredità di un cinema ormai evoluto

Per ora il regista non ha ancora svelato se ha intenzione di tornare nell'universo di Mad Max, anche se da tempo era in fase di sviluppo un sequel di Fury Road intitolato The Wasteland. La scena sui titoli di coda potrebbe far presupporre un possibile progetto legato a Nux e bisognerà attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio.