Furiosa: Chris Hemsworth sarà un villain "mai visto prima"

scordatevi l'eroe bello, biondo e muscoloso; in Furiosa Chris Hemsworth interpreterà un villain ferocissimo in un ruolo inedito per il divo australiano.

Finora abbiamo sempre visto Chris Hemsworth nei panni dell'eroe buono e pieno di fascino, ma in Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road, il divo australiano apparirà "come non l'abbiamo mai visto prima" nei panni di un feroce villain. L'attore affiancherà la protagonista, la star de La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

Il ruolo di Chris Hemsworth è stato rivelato nel libro di Kyle Buchanan Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of 'Mad Max: Fury Road, che racconta il dettaglio il processo creativo di Mad Max: Fury Road e le fatiche del regista George Miller per portare a termine il complesso lavoro. L'assistente alla regia di Mad Max: Fury Road, PJ Voeten, ha rivelato che il creatore del franchise George Miller "si è innamorato" di Hemsworth.

"In principio George ha incontrato Chris Hemsworth come cortesia e poi si è innamorato dell'idea", ha detto Voeten. "Lo trasformerà radicalmente, sarà il cattivo principale. Sfortunatamente, dobbiamo trovare tutti gli altri nostri personaggi che non ci sono più: un nuovo Immortan Joe, un nuovo Bullet Farmer e altri."

Non sappiamo ancora il nome del personaggio di Hemsworth, ma sarà divertente vedere l'attore affrontare un inedito ruolo da cattivo. Abbiamo appreso per la prima volta del casting di Hemsworth nel 2020, quando il suo coinvolgimento è stato rivelato insieme ad Anya Taylor-Joy e Yahya Abdul-Mateen II. Da allora Abdul-Mateen ha abbandonato il progetto e abbiamo appreso che Tom Burke assumerà il ruolo non annunciato.

Furiosa fungerà da prequel di Mad Max: Fury Road (2015) e uscirà nei cinema il 24 maggio 2024. La storia è per lo più top secret, ma è stato anticipato che Anya Taylor-Joy interpreterà una versione più giovane di Furiosa, personaggio di Charlize Theron in Fury Road. Theron ha confessato che il re-casting è stato "un po' straziante", ma ha aggiunto di essere entusiasta all'idea che la storia del personaggio proseguirà.