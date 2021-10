Furiosa, Ana Taylor-Joy si prepara al prequel di George Miller: "Devo diventare forte per sostenere il film"

La giovane star Anya Taylor-Joy ha intrapreso la preparazione per un ruolo molto importante, ovvero quello da protagonista in Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road diretto e scritto ancora una volta da George Miller. L'attrice ha raccontato come sta affrontando questa nuova esperienza.

La regina degli scacchi: un'immagine di Anya Taylor-Joy

Le riprese di Furiosa inizieranno il prossimo anno, ma Anya Taylor-Joy si sta già preparando per il ruolo che in Mad Max: Fury Road è stato di Charlize Theron. Come riporta IndieWire, l'attrice ha raccontato qualcosa della sua esperienza attuale con George Miller e di come sta cercando di entrare nel suo ruolo:

"Amo già lavorare con lui, è il migliore. Per quanto riguarda la mia preparazione, l'obiettivo è quello di diventare abbastanza forte per portare avanti questo film. Forza emotiva, forza mentale e forza fisica insieme. Non vedo l'ora, sono molto emozionata."

La scelta di George Miller per la protagonista di Furiosa è ricaduta su Anya Taylor-Joy dopo il film Ultima notte a Soho, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Infatti, pare che il regista non l'avesse mai vista in azione prima di questa pellicola, che uscirà nelle sale il 29 ottobre, come ha lui stesso confessato a Edgar Wright in un'intervista con Empire:

"Sapevo di Anya ma non l'avevo mai vista in un film, fino a quando non l'ho vista in 'Soho. Ho pensato 'Accidenti, è interessante.' Ti ho detto che stavo cercando qualcuno per Furiosa e tu mi hai detto 'Non andare oltre, lei è fantastica'"

Amore a prima vista, quindi, tra il regista e Anya Taylor-Joy che è prontissima a partire per le riprese sul set. La produzione di Furiosa inizierà nel 2022 e l'uscita del film è prevista al momento per il 2024.