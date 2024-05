Furiosa: A Mad Max Saga, Dementus e Furiosa si scontrano nelle prime clip ricche di azione

La Warner Bros. ha diffuso le prime clip di Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, che mettono in evidenza quelle che probabilmente saranno un paio di sequenze chiave dell'imminente prequel di Fury Road.

Nella prima clip, vediamo Furiosa (Anya Taylor-Joy) prendere la mira contro Dementus (Chris Hemsworth), solo per rendersi conto che l'astuto signore della guerra ha anche lei nel mirino. Un colpo di lanciarazzi più tardi, e tutti sembrano essere a terra per il conto alla rovescia.

Il secondo sneak peek mostra Dementus alla mercé di Furiosa. Dopo averla elogiata per le sue capacità di sopravvivenza, il cattivo cerca di afferrare il suo coltello da stivale e si becca un colpo di pistola in faccia per i suoi sforzi.

Le prime reazioni della critica dopo le proiezioni stampa sembrano decisamente positive. Il noto regista Edgar Wright è rimasto estasiato dalla visione del film, e lo ha paragonato a un nuovo Ben Hur. Potete guardare le clip di seguito.

First clip from 'FURIOSA', starring Anya Taylor-Joy and Chris Hemsworth.



In theaters on May 24. pic.twitter.com/SsECpulj8o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2024

New clip from 'FURIOSA: A MAD MAX SAGA.'



Releasing in theaters on May 24. pic.twitter.com/S9DuXyli0P — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 11, 2024

Furiosa: A Mad Max Saga, un primo piano di Anya Taylor-Joy

Furiosa: A Mad Max Saga

"Questa è senza dubbio l'odissea di una persona che viene portata via da casa sua e trascorre il resto della sua vita cercando di tornare a casa", ha spiegato Miller a EW in una recente intervista "Non voglio svelare troppo, ma il fatto è che Furiosa, per sopravvivere da bambina in un mondo estremo, deve avere un sacco di risorse innate".

"Quello che è notevole è che vediamo alcune persone sopportare questi estremi e comunque emergere con un certo grado di magnificenza umana", continua il regista. "Altre ne sono schiacciate e si perdono per strada. Così, dal comportamento della madre si può vedere il tipo di cose che la figlia eredita nella storia. Penso che in un certo senso siamo il prodotto dei nostri genitori e di quelli che sono venuti prima. E come esseri umani prendiamo tutto quel materiale e lo negoziamo il mondo. Credo che questa sia la storia di tutti noi, in un modo o nell'altro. Ed è così anche in questa storia".