Furiosa: A Mad Max Saga, per le prime reazioni il prequel è 'fottutamente buono'

Furiosa: A Mad Max Saga inaugurerà il Festival di Cannes al via la prossima settimana, ma le prime reazioni della critica dopo le proiezioni stampa hanno trovato la via dei social e a quanto pare sembrano decisamente positive, lasciando intendere che il regista di Mad Max: Fury Road George Miller ci stia per regalare un'altra straordinaria epopea action.

Furiosa: A Mad Max Saga racconterà la giovinezza del personaggio dell'Imperatrice Furiosa, interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Il prequel in arrivo, che inaugurerà il festival di Cannes 2024 Fuori Concorso, rivelerà il passato di Furiosa, rapita da casa sua quando era bambina dal signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth) e dalla sua orda di motociclisti prima di andare in cerca di vendetta per riunirsi alla sua famiglia e alla sua terra natale.

Dopo il passaggio a Cannes 2024, Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller appoderà nei cinema italiani il 24 maggio.

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in una foto del prequel

L'entusiasmo della critica

"È per me una grande gioia riferire che Furiosa è davvero, davvero dannatamente bello" ha scritto su X il critico cinematografico di IndieWire David Ehrlich. "Funziona con una marcia estremamente diversa da Fury Road'(in modi che sospetto possano frustrare alcune persone), ma riesce anche a rendere quel film ancora più ricco, scolpendo la propria leggenda nella terra desolata."

La scrittrice membro del New York Film Critics Circle Esther Zuckerman ha definito il film "fantastico", mentre Erik Davis di Fandango ha parlato di "un potente film d'azione al suo meglio in assoluto".

"Un'epopea feroce e dal ritmo inesorabile che espande la storia di Furiosa e la Terra Desolata offrendo al contempo gli inseguimenti più folli, i personaggi più esplosivi e una fotografia semplicemente straordinaria", ha pubblicato Davis. "Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth si tuffano nella Terra Desolata, ed entrambi offrono performance incredibili. C'è una sequenza con i War Rig che mi ha lasciato a bocca aperta: un classico istantaneo. Adoro i film di Mad Max"e ho adorato questo film. Accendete i motori!"

Furiosa: Mad Max apparirà in un cameo, la conferma di George Miller

Il giornalista Simon Thompson ha aggiunto nella sua reazione: "Gesù George Miller! Furiosa ti travolge. A volte sembra quasi superare la tela del formato IMAX: è COSÌ grandioso - eppure a volte ha un'intimità profondamente toccante. Richiamando elementi cinematografici dagli anni '50 agli anni '80, è una visione ricca e intelligente in cui il cast sembra essere il primo a divertirsi".

Di seguito altre reazioni: