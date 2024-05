Garfield, Chris Pratt: 'Molto più difficile doppiare Super Mario, tutta colpa dell'accento italiano'

Tra il doppiare Garfield e Mario, molto più difficile il secondo: questione di accento per l'attore americano

Dopo aver prestato la sua voce a Mario in Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt è tornato nel mondo del doppiaggio con Garfield: Una missione gustosa e in una recente intervista ha messo a paragone le due esperienze nei film d'animazione.

In una nuova intervista, Pratt ha analizzato il suo lavoro sia per Garfield che per Mario sul grande schermo e gli è stato chiesto quale voce tra le due fosse la più difficile da replicare.

A quanto pare, Mario è stato molto più difficile a causa dell'accento italiano e delle aspettative legate al personaggio. "Probabilmente quest'ultimo perché con Garfield non faccio molto", ha risposto Pratt.

Super Mario Bros. - Il film: un momento del film

Pratt ha quindi ricordato il lavoro per trovare il giusto approccio alla voce di Mario: "Faccio qualcosa di simile, molto simile alla mia voce con Garfield. Con Mario, invece, abbiamo provato un sacco di cose diverse prima di approdare a quello che alla fine era una sorta di accento italiano sottile e accettabile dal punto di vista commerciale, che ricordava i videogiochi, ma che era anche una cosa propria e che poteva sostenere una storia di 90 minuti senza risultare fastidioso. Quindi credo che questa sia stata una sfida un po' più ardua".

Il nuovo film animato arriva a 20 anni di distanza dal primo, Garfield: il film. Quest'ultimo, che vedeva Bill Murray dare voce al ruolo del protagonista, fu stroncato dalla critica, ma divenne un successo al botteghino, guadagnando 208 milioni di dollari a livello globale e generando un sequel di minor successo, Garfield 2.

Garfield: una missione gustosa, Chris Pratt spiega come è "diventato" un gatto in un divertente video

Interpretato anche da Harvey Guillén, Samuel L. Jackson, Ving Rhames, Hannah Waddingham e Calvin "Snoop Dogg" Broadus, Garfield: Una missione gustosa, di cui potete leggere la recensione, è uscito nelle sale italiane l'1 maggio scorso.