Garfield: rissa in sala durante la proiezione del film animato, spettatori sotto shock

Questa settimana il pugile spagnolo Antonio Barrul, sei volte campione nazionale a livello dilettantistico e diventato professionista l'anno scorso, ha portato suo figlio e sua moglie a vedere Garfield a León, in Spagna. Mentre era presente, Barrul ha notato una persona che era lì con la sua compagna, ma non gli è piaciuto il modo in cui l'uomo trattava la donna, come riporta Uproxx.

Barrul ha percorso diverse file di sedili e ha affrontato l'uomo, prima di metterlo al tappeto con un pugno.

Il video della rissa è diventato subito virale sui social media. Alla fine Barrul si è rivolto a Radioestadio Noche per spiegare l'accaduto pentendosi per la piega presa dagli eventi. "Aveva iniziato a minacciarmi e la situazione è peggiorata fino a quando ho deciso di scendere lungo la sala. Non sono riuscito a controllarmi ed è successo quello che vedete nel video".

Pur ammettendo di essersi sentito giustificato nella sua reazione, il pugile ha affermato che avrebbe dovuto gestire la situazione in modo diverso: "Mi sono scusato al cinema e pubblicamente perché quelle immagini non mi rendono orgoglioso. Quello che viene mostrato in quel video non è ciò che sono. Avrei dovuto avvertire la sicurezza per farlo portare via. Se la sicurezza fosse arrivata in tempo, molte cose si sarebbero potute evitare".

Il nuovo Garfield

In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana del protagonista che nell'originale è doppiato da Chris Pratt.

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.

Nel cast di doppiatori originali sono presenti anche Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong, Ving Rhames, Brett Goldstein e Bowen Yang. La pellicola è in sala dal 1° maggio scorso.