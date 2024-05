Garfield: una missione gustosa, la recensione: pizza e lasagna in un film animato per tutta la famiglia

La recensione di Garfield: una missione gustosa, film d'animazione in CGI pronto per intrattenere grandi e piccoli. Al cinema.

Ci sono personaggi iconici che perdurano nelle epoche, e che allo stesso tempo ne mostrano l'evoluzione passando attraverso linguaggi diversi, come l'animazione. Uno di questi è sicuramente il gattone creato da Jim Davis, che dopo varie incarnazioni tra fumetti, cartoon e live action ora è pronto a tornare al cinema in versione animata in Garfield: Una missione gustosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures con la voce in originale di Chris Pratt e in italiano di Maurizio Merluzzo. Avrà passato la prova del tempo e avrà saputo modernizzarsi? Scopritelo nella nostra recensione.

Garfield: una trama... gustosa

Garfield dopo il bagno e l'asciugatura...

La trama di Garfield: Una missione gustosa è semplice tanto quanto il film rivolto a tutta la famiglia: il celeberrimo gatto che odia il lunedì e ama la lasagna e la pizza, è costretto ad uscire dalla sua oziosa routine quotidiana quando ritrova il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, e insieme a lui una pericolosa e folle banda di criminali randagi. Ad aiutarli anche il cane di casa, Odie e il suo padroncino umano, John, estremamente affezionato ai propri animali domestici. Proprio l'amore per gli animali è una delle tematiche della pellicola, che fin da subito mette al centro il punto di vista del personaggio titolare, rompendo la quarta parete e parlando direttamente col pubblico. L'obiettivo? Fare auto-ironia sui cliché e stereotipi sui gatti, che sono i veri padroni della casa e concedono agli umani di fare le proprie azioni quotidiane, oltre che di prendere un animale domestico (come loro considerano i canini).

Un omaggio al cinema

Garfield: Una missione gustosa - la villain del film

Quello di Garfield, è un grande omaggio al cinema di genere, in particolare verso quello action e spionistico, con un pizzico di heist movie e noir sul finale: da Mission Impossible a Top Gun, colonna sonora compresa. Infatti, lo sceneggiatore David Reynolds e il regista Mark Dindal (entrambi dietro il successo de Le Follie dell'Imperatore) si ispirano maggiormente alle acrobazie di Tom Cruise, celebre girare senza controfigure le scene più estreme. La pellicola passa dalla commedia family che utilizza fortemente la componente slapstick alla parodia del cinema di genere; è piena di omaggi e citazioni, anche alla tradizione Disney di cui è inevitabilmente figlia, unita ai riferimenti alla contemporaneità come le app di incontri e soprattutto quelle per ordinare cibo da asporto servendosi addirittura dei droni per la consegna.

Un film che vi metterà fame!

Peccato che dal team dietro Le follie dell'imperatore ci saremmo aspettati qualcosa di più, non solo a livello di storia - ma ci sono battute spassose e divertenti - ma soprattutto a livello di animazione, che rimane incagliata nel 3D e nella CGI funzionando più sugli animali che sugli umani. Nel mostrare i propri muscoli e far sentire la propria presenza, si scontra con l'impianto favolistico del film. Paradossalmente Garfield funziona più nei flashback da cucciolo che nelle sequenze ambientante nel presente.

Father and Son

Padre e figlio

Garfield: Una missione gustosa mette al centro il rapporto tra il protagonista e Vic, in parallelo agli altri della sua vita, come quello con Odie e soprattutto quello con John, che diventa una metafora dell'adozione tra umani per dare ai figli una vita migliore, facendo emozionare in alcuni frangenti, nonostante la colonna sonora diventi ingombrante e ruffiana nei determinati momenti. Non a caso lo sceneggiatore è anche quello de Alla ricerca di Nemo, che era proprio la storia di un padre e un figlio che devono ritrovarsi. L'evoluzione della loro relazione è il collante di tutto il lungometraggio e forse la sua parte più riuscita, dato che la villain sembra troppo figlia della Izma de Le follie dell'imperatore, e uno dei suoi tirapiedi sembra provenire dalle iene de Il Re Leone. Nonostante l'upgrade dato anche ai cattivi, che parlano di consapevolezza di sé, gestione della rabbia e lavoro su se stessi, non li possiamo definire totalmente riusciti, eppure riusciranno a portare avanti il lavoro d'intrattenimento. Una caratterizzazione dei personaggi funzionale al protagonista, che brilla e risplende più a livello di scrittura che di animazione, ma che allo stesso tempo oscura gli altri personaggi.