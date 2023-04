Friends, Aisha Tyler: "I fan mi chiamano ancora la ragazza nera della serie”

Aisha Tyler è entrata nel cast di Friends nel 2003, durante la nona stagione della serie cult. L'attrice è stata l'unica star di colore ad avere un ruolo ricorrente, per questo, ancora oggi, i fan la chiamano 'la ragazza nera di Friends'.

Aisha Tyler ha raccontato l'aneddoto durante un'intervista a Entertainment Tonight. L'attrice nella serie Friends è stata Charlie Wheeler, professoressa di paleontologia. Di lei si innamora Ross, ma quando si decide di chiederle di uscire scopre di essere stato preceduto da Joey. Nel prosieguo della storia, Charlie lascia Joey "Perché non abbiamo niente in comune". La paleontologa inizia ad uscire con Ross, ma lo pianta per tornare insieme alla sua vecchia fiamma.

Friends negli ultimi anni è stato messo sotto accusa per la mancanza di inclusività, i sei protagonisti erano tutti bianchi. Nella sua intervista, Aisha Tyler ha detto che i fan della sitcom, quando la incontrano per strada: "Ancora oggi mi chiamano, 'Charlie, Charlie', o semplicemente dicono, 'ragazza nera di Friends'".

Aisha Tyler ha raccontato che sul set di Friends era pietrificata per l'emozione. "Le mie ginocchia tremavano. Ero scioccata dal fatto che gli altri non sentissero i miei denti che battevano per tutto il tempo che ero sul set". L'attrice ha rivelato che mentre erano nel backstage, Matthew Perry le si avvicinò per dirle "Preparati che la tua vita sta per cambiare". Tyler ha aggiunto: "È stata una cosa davvero dolce e gentile da dire a qualcuna che è pietrificata e sta cercando di non farsela sotto per la paura".

Friends era in quegli anni lo show televisivo più seguito, gli attori erano i più pagati del panorama televisivo, Jennifer Aniston ha raccontato come ha speso il suo primo stipendio. "A volte non sai davvero quale impatto avrà un lavoro, come cambierà la tua vita - ha concluso Aisha Tyler - Non sai se sarà un successo. Non sai nemmeno se andrà bene. Sei lì solo per fare del tuo meglio. Ma quando mi hanno offerto Friends, sapevo che sarebbe stato qualcosa di veramente importante".