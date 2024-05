Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali viola il regolamento: Ecco come ha reagito alla punizione

La nuova settimana dell'Isola dei Famosi inizia subito con un'ennesima violazione del regolamento. Questa volta a commettere l'infrazione è stata Valentina Vezzali: il suo gesto è costato una dura punizione inflitta a tutta la sua squadra.

Nuove violazioni all'isola dei famosi: Punizioni e reazioni

La puntata del 6 maggio del reality show condotto da Vladimir Luxuria, è stata caratterizzata da una novità studiata per creare nuove dinamiche:, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: la squadra rossa, guidata da Samuel Peron, composta da Matilde, Edoardo Franco, Artur e Rosanna, e la squadra blu, formata da Greta, Edoardo, Aras, Joe, Alvina, Khady e Valentina.

La settimana scorsa entrambe le squadre hanno subito una riduzione del cibo a causa di un'interazione tra di loro, situazione vietata dal regolamento. Oggi, per lo stesso motivo, la punizione è toccata alla squadra rossa, l'unica ad aver subito l'ira dello Spirito dell'Isola.

Secondo il comunicato letto da Greta Zuccarello, la produzione ha scoperto che Valentina Vezzali ha cercato di comunicare con un membro della squadra blu. Nella nota della produzione si specificava che il contatto sarebbe avvenuto con Matilde Brandi.

"Stamattina Valentina ha parlato con la Squadra Rossa. Vista l'ennesima infrazione, il fuoco verrà spento per 48 ore", si leggeva nella nota. La punizione è stata particolarmente severa perché, come noto, il fuoco è un elemento vitale per i naufraghi

Greta ha rimproverato Valentina per la violazione

La campionessa olimpica ha negato di aver violato il regolamento: "Non è vero che ho comunicato. Sono rimasta lì a guardare e non ho parlato". Tuttavia, Edoardo Stoppa l'ha interrotta: "Vale, hai fatto una sciocchezza. Punto"

L'ex inviato di Striscia la notizia, durante il confessionale, si è detto stufo del comportamento dei suoi compagni d'avventura: "Questo è il terzo provvedimento preso in quattro giorni, va bene tutto, ma non possiamo continuare a sbagliare".

Valentina ha continuato a difendersi, affermando davanti alla telecamera: "Non so se io e Matilde ci siamo scambiate qualcosa con i gesti o con lo sguardo, ma non ho parlato. Dovrebbero guardare anche chi ha iniziato a guardare chi per primo e se ha cercato di comunicare, e io ho detto di no", ha aggiunto, ipotizzando che sia stata la Brandi a compiere l'infrazione. Poi ha annunciato che farà lo sciopero della fame in segno di protesta.

Particolarmente duro è stato il commento di Greta: "Io ho bisogno del cibo. Che lei mi dica che non mangia, per me non cambia nulla".