Friends: Courteney Cox come Monica. L'attrice pulisce la sua stella sulla Walk of Fame [VIDEO]

Courteney Cox, volto di Monica Geller in Friends, ha riportato i fan della serie indietro nel tempo grazie a un video in cui pulisce la sua nuova stella sulla Walk of Fame a Hollywood.

Il personaggio interpretato per tanti anni in Friends è diventato una parte di Courteney Cox e la nuova prova arriva grazie a un video pubblicato dalla stessa attrice che per un momento sembra essere tornata ad indossare i panni di Monica Geller.

Courteney Cox, come riportato da People, si è impegnata a fondo per mantenere pulita la sua nuova stella, e quella di alcune colleghe, sulla Walk of Fame. Mercoledì l'attrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram ufficiale in cui si è mostrata ai fan mentre ripuliva la stella e invitava le persone a non calpestare quei tributi presenti sul famoso marciapiede di Hollywood.

"Qualcuno deve farlo", scrive l'attrice nella didascalia che accompagna il video. Courteney Cox invita poi i passanti a girare intorno alla stella per non calpestarla mentre la pulisce in perfetto stile Monica Geller. Subito dopo, la Cox si assicura che anche le stelle di Laura Dern, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon siano pulite.

Tra i commenti di fan che hanno ricordato Monica Geller, personaggio interpretato dalla Cox in Friends dal 1994 al 2004, non sono mancati quelli di alcuni volti famosi. Reese Witherspoon ha scritto: "Grazie per averci tenute pulite, Court!".

Il comico David Spade ha chiesto alla Cox di occuparsi anche della sua stella mentre Lisa Kudrow ha riportato i fan di Friends indietro nel tempo: "La cosa più bella di sempre".

Courteney Cox ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame durante una cerimonia che si è svolta il 27 febbraio. Accanto all'ex Monica, quel giorno, erano presenti anche le sue amiche e costar Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.