Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 15 maggio

In questo mercoledì 15 maggio 2024, come sempre in prima serata su Rai 3, torna in TV Chi l'ha visto? con la nuova puntata di stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana). E che ne festeggerà evidentemente altri, dopo aver assicurato ai suoi fedeli spettatori che non lascerà la RAI.

Anticipazioni mercoledì 15 maggio

Ancora scossa per il ritrovamento delle microspie a casa sua, Piera Maggio continua a cercare sua figlia, Denise Pipitone, e dice: "Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati". Intanto una nuova foto ha riacceso le speranze di mamma Piera: una ragazza che somiglia in maniera incredibile a quella figlia che ha perduto il 1° settembre 2004 in provincia di Trapani. "C'è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell'immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l'anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone" ha raccontato Piera Maggio. "Non mi innamoro di un'immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte".

E poi il caso di Gianfranco e di Simone, entrambi vittime di una truffa romantica online: chi ha rovinato le vite di questi due uomini? A chi mandavano ingenti somme di denaro credendo di poter coronare il loro amore? I familiari chiedono giustizia in diretta a Chi l'ha visto?.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.