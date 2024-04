Friends, Olivia Williams: 'Esperienza allarmante, un produttore gridava a un'attrice 'Non sei divertente'!'

Olivia Williams ha svelato retroscena non proprio piacevoli della sua esperienza sul set della sitcom Friends. L'attrice britannica è apparsa nel finale della quarta stagione nei panni di Felicity, ma ha confessato all'Independent di aver trovato l'esperienza lavorativa piuttosto sgradevole.

Una foto promozionale di Olivia Williams per la stagione 2 di Dollhouse

"Tanto per fare un esempio, sono stata portata allo studio in un'auto condivisa con un'attrice meravigliosa il cui personaggio, credo, si chiamava 'Vecchia'", ha ricordato Olivia Williams. "A un certo punto un produttore - di cui non farò il nome - le ha semplicemente urlato: 'Non sei divertente!' E lei non è tornata il giorno dopo. Allarmante".

L'attrice ha poi sottolineato come Friends fosse "un brand" con cui fare i conti: "Vai al trucco e ai capelli e ti viene detto, 'C'è un look da rispettare qui.' E questo implicava, essenzialmente, strapparti tutte le sopracciglia. Ho implorato: 'Per favore, non toglietemi le sopracciglia, potrei averne bisogno in un altro lavoro!' Ma è stato straziante".

Gli attori protagonisti di Friends

Olivia Williams è apparsa nel ruolo di Felicity ne Il matrimonio di Ross, finale in due parti della quarta stagione di Friends. L'episodio vede i personaggi principali recarsi a Londra per il matrimonio di Ross con Emily. L'evento termina tristemente con Ross che pronuncia accidentalmente il nome di Rachel durante i suoi voti nuziali. La Felicity di Olivia Williams è una delle damigelle d'onore di Emily e attira l'attenzione di Joey.

"Forse lavorerei molto di più se parlassi di meno", ha ironizzato Williams durante l'intervista con l'Independent. "In realtà potrei essere sulla lista nera di qualche attore socialista, non lo so..."

Di recente Olivia Williams ha recitato in Another End di Piero Messina, a fianco di Gael Garcia Bernal e Berenice Bejo. L'attrice fa parte del cast di Dune: The Sisterhood, spinoff televisivo della saga di Dune in arrivo du Max, dove interpreta Tula Harkonnen.