Isola dei Famosi 2024: Francesco Benigno replica a Vladimir Luxuria mostrando chat private

Nuovo capitolo della diatriba tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno. Dopo il video in cui la conduttrice rispondeva, in maniera pacata, alle offese del siciliano, ora è arrivata la puntuale clip di risposta di Benigno. Una querelle che diventa giorno per giorno meno interessante, proprio come L'Isola dei Famosi 2024 in cui è nata.

Le accuse di Francesco Benigno in un video su Facebook

Tutto si sviluppa dopo la squalifica dell'attore di Mery per sempre dal programma, perchè accusato di aver aggredito Artur, come hanno dimostrato le immagini trasmesse dalla produzione.

Benigno ha sempre respinto queste accuse, sostenendo che era in atto una macchinazione contro di lui. Nelle sue esternazioni ha usato insulti transfobici contro la conduttrice chiamandola "Vladimiro guadagno". La replica dell'ex deputata era stata secca, nel video postato sosteneva che non avrebbe querelato l'attore perché conoscendo la sua situazione economica non voleva togliere il pane al figlio.

Oggi è arrivata la controreplica di Francesco Benigno. "Caro Vladimiro non starò più zitto La bomba sta per essere sganciata così tutti sapranno la verità. Non volevo arrivare a tanto però dopo il tuo video finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene", ha esordito nella clip pubblicata sul suo profilo Facebook.

Dopo aver fatto vedere il video di Vladimir, l'attore ha tirato in ballo Alessandra Di Sanzo, che abbiamo visto al suo fianco in Mery per sempre. Nelle chat private fatte ascoltare, l'attrice prende le sue parti sostenendo che sia lei che altre persone, tra cui un non identificato Gennaro, dell'ambiente non hanno apprezzato il comportamento di Luxuria.

"Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l'odio addosso dicendo bugie", ha sostenuto l'ex naufrago.

"Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio" ha detto rivolgendosi a Luxuria "Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti. Anche qualche amico comune gay ha commentato, uno in particolare, che ha scritto 'Brava Vladimir hai detto tutto perfetto'".

"Questo è un truccatore che conosco", ha continuato aggiungendo "Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava. Ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle, poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa caro mio".