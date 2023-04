Friends, Jennifer Aniston: ecco come ha speso il suo primo stipendio da 13.000 dollari

Jennifer Aniston ha dichiarato di aver speso il suo primo stipendio di Friends per un'auto d'epoca da 13.000 dollari che si è rotta quasi immediatamente. L'attrice, che ha recitato nella sitcom di successo per 10 anni, durante un episodio del podcast di Instyle chiamato Ladies First with Laura Brown ha rivelato che sognava di acquistare la vettura da più di due anni.

"Era una Mercedes 270 SL, era sempre lì con un cartello che diceva 'in vendita', l'ho vista per circa due anni. Ricordo che ogni volta che la vedevo pensavo: 'Non sarebbe fantastico se potessi comprare quell'auto un giorno?" ha raccontato l'attrice statunitense durante l'intervista.

"E poi, dopo essere stata scelta per Friends, mi sono detta, 'Sai una cosa, comprerò quell'auto d'epoca, perché ho sempre amato quella macchina.' Non riesco a ricordare quanto costasse. Probabilmente la cifra era di circa 13.000 dollari", ha concluso la Aniston, per poi rivelare in nuova video intervista pubblicata da Popsugar che l'auto color crema si è rotta dopo due viaggi.

"Ricordo che un giorno sono andata lì e l'ho comprata. L'ho guidata due volte e poi non è più ripartita. Chissà da quanto tempo era lì immobile, non ero abbastanza matura per pensare di farla controllare prima di acquistarla... credo che sia stato un classico errore da 25enne", ha concluso Jennifer Aniston.