Chris Pine: "Mi sono tagliato i capelli perché mi hanno detto che assomigliavo a Rachel di Friends"

Chris Pine ha ammesso di aver stravolto il suo look dopo che gli era stato detto che assomigliava a Rachel, personaggio interpretato da Jennifer Aniston in Friends.

In attesa di vederlo impegnato in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine è tornato nuovamente alla ribalta per aver commentato pubblicamente l'episodio, divenuto virale, del presunto sputo da parte di Harry Styles. L'attore ha spiegato di come si fosse trattato di un equivoco e di come i due stessero soltanto scherzando. Chris Pine ha poi confessato di aver cambiato look e di essersi tagliato i capelli dopo che la sua publicist gli ha detto che assomigliava a Rachel di Friends:

"Era il primo giorno a Venezia ed era per me la prima volta a Venezia. Avevo i capelli lunghi e pensavo di stare benissimo. A un certo punto la mia pubblicista mi dice che assomiglio a Rachel di Friends. Ho deciso di tagliarmeli".

Harry Styles scherza sul palco: "Ho fatto un salto a Venezia per sputare addosso a Chris Pine"

Il look di Rachel, celebre personaggio interpretato da Jennifer Aniston, è ancora oggi molto popolare tra le fan do Friends, ma a quanto pare non andava a genio al buon Chris Pine.

L'attore tornerà sul grande schermo con il film di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in uscita il 30 marzo. In Dungeons & Dragons, un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.