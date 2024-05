Amici 23, Holden: “Cosa vorrei da Sarah?” La risposta fa impazzire i fan

Il conto alla rovescia per la finale di Amici 23 è iniziato e sabato prossimo il programma incoronerà il suo vincitore. Gli ultimi daytime del talent show stanno attualmente presentando i sei finalisti attraverso interviste sulla loro vita personale e incontri inaspettati.

Nella scuola di Maria De Filippi sono rimasti solo sei allievi: Marisol e Dustin per la danza, e Petit, Holden, Sarah e Mida per il canto. Quattro di loro fanno parte della squadra composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che è riuscita a portare in finale tutti gli allievi schierati all'inizio del serale, ovvero Marisol, Dustin, Petit e Holden.

Mida oggi ha incontrato la madre

Una sorpresa a a Mida e la domanda indiscreta ad Holden

Oggi è stata una giornata speciale per Mida, che ha ricevuto una sorpresa da sua madre. Il cantante di Lorella Cuccarini ha visto prima un videomessaggio di suo padre, che ha enfatizzato la generosità di suo figlio, raccontando episodi della sua infanzia.

Successivamente, è stata trasmessa una clip di sua madre, la quale, dopo aver ringraziato Mida per non aver mai fatto pesare su di loro la mancanza di alcune cose che i suoi genitori non potevano dargli, ha confessato: "Non sai quante volte mi è costato dirti di no", chiedendo poi al ragazzo di cantare la canzone di Luca Barbarossa "Portami a Ballare". Mentre Mida eseguiva la canzone vincitrice di Sanremo 1992, la signora Mayra faceva il suo ingresso nello studio, e i due si sono potuti riabbracciare.

Amici 23, colpo di scena durante la semifinale: ecco chi sono i finalisti

Durante la seconda parte dell'angolo quotidiano dedicato ad Amici 23, sono state mostrate le classiche interviste doppie. In una di queste, che coinvolgevano Holden e Mida, l'intervistatore ha chiesto loro cosa avrebbero voluto avere dei loro compagni di avventura. Holden ha espresso il desiderio di avere gli occhi di Petit, i ricci di Mida, e ha fatto l'occhiolino quando gli è stato chiesto cosa volesse di Sarah, arrossendo un poco. Questo ha scatenato fantasie tra quegli spettatori del talent show convinti che tra il cantante di Zerbi e la cantante della Cuccarini ci sia qualcosa in più della semplice amicizia.

Recentemente, durante una conversazione con Sarah, Holden le ha dichiarato: "Saretta, ti ammiro tanto. Per la tua età, penso che tu sia maturata moltissimo. Il tuo pregio? La persona che sei diventata e l'evoluzione che hai avuto all'interno di questo programma, sia personalmente che artisticamente", parole che alcuni hanno interpretato come una vera dichiarazione.