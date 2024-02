Jennifer Aniston finge di non conoscere David Schwimmer nello spot del Super Bowl con Ross e Rachel

Jennifer Aniston e David Schwimmer sono tornati in uno spot pubblicitario realizzato in occasione dell'imminente Super Bowl per Uber Eats, che include altre star come David Beckham, Victoria Adams, Usher e Jelly Roll.

La gag esilarante gioca sulla partecipazione di entrambi alla sitcom Friends, nella quale hanno interpretato Ross Geller e Rachel Green, in un tira e molla durato dieci anni. Tuttavia, il loro incontro nello spot prende una piega imbarazzante quando Aniston sembra non riconoscere Schwimmer, accorso a salutare la collega.

L'incontro tra Ross e Rachel

Nello spot, David Schwimmer si avvicina a Jennifer Aniston per salutarla ma sembra che lei non riesca a ricordarlo e non ricambi il suo abbraccio con naturalezza. L'attrice chiede a Schwimmer:"Ci siamo già incontrati?". E lui risponde:"Abbiamo lavorato insieme per dieci anni", aggiungendo in seguito:"Ancora non ricordi, vero?" dopo la reazione di Aniston che afferma:"Stai benissimo".

A quel punto, Jennifer Aniston si allontana e tra sé dice:"Come potrei dimenticare dieci anni della mia vita?" mentre David Schwimmer commenta:"Odio questa città". Sui social sono impazziti nel vedere insieme per qualche istante Schwimmer e Aniston. Alcuni utenti hanno commentato con frasi come:"Forse lei non si ricorda perché stava facendo una pausa?", riferendosi ad una delle celebri battute della sitcom, 'We were on a break' in originale, che diventerà un tormentone nell'arco delle varie stagioni.

La reunion tra Jennifer Aniston e David Schwimmer giunge a qualche mese di distanza dalla prematura scomparsa di Matthew Perry, che interpretò Chandler Bing nella serie.