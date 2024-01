Friends, un cambiamento nel personaggio di Joey ha salvato la sit-com

Joey Tribbiani è uno dei protagonisti più amati di Friends e una modifica cruciale al personaggio interpretato da Matt LeBlanc ha evitato la cancellazione prematura della sit-com. All'inizio della serie, Joey viene presentato come un affascinante aspirante attore originario di una numerosa famiglia italo-americana. Donnaiolo cronico, il fascino e l'aspetto attraente lo rendono molto popolare tra le donne.

Friends: il cast in una scena dell'episodio La coppa Geller

A causa della natura instabile della sua carriera, Joey non ha un flusso costante di reddito ed è continuamente alle prese con problemi finanziari. Ama mangiare e non è avvezzo a condividere il cibo. Un personaggio amatissimo dai fan, tanto da essere l'unico ad aver avuto uno spin-off, Joey, rivelatosi un flop e cancellata dopo sole due stagioni.

Un cambiamento decisivo

È stata una modifica decisiva al personaggio di LeBlanc a cambiare il corso della storia di Friends. Nel primo episodio, Joey viene presentato come un tipo affascinante ma senza quella caratteristica ingenua che sarà il suo marchio di fabbrica. Dopo i primi episodi, Joey viene mostrato come un personaggio non molto acuto, che spesso fraintende o non comprende del tutto il senso delle frasi o delle domande che gli vengono poste. Nel suo libro, il regista della serie James Burrows ha scritto che la scelta di rendere Joey un po' più stupido rispetto alle premesse iniziali deriva dai due creatori, Marta Kauffman e David Crane:"Joey e Chandler erano troppo simili. Nella versione originale Joey era troppo intelligente". Proprio per non far 'giocare' i due personaggi sullo stesso campo, è stato scelto di rendere meno intelligente Joey, in contrasto con il sarcasmo di Chandler, sempre pronto ad evidenziare le ingenuità dell'amico.

Una modifica che all'apparenza può sembrare minima ma che in realtà è risultata determinante per il successo della serie perché la dinamica tra Joey e Chandler è migliorata notevolmente, valorizzando le caratteristiche di entrambi i personaggi e garantendo delle sequenze di comicità impareggiabili.

Dopo la scomparsa del collega e amico Matthew Perry, Matt LeBlanc l'ha ricordato con queste parole sul proprio account Instagram:"Ti dico addio con il cuore pesante. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Apri le ali e vola, fratello, sei finalmente libero. Tanto amore. E immagino che ti terrai i 20 dollari che mi devi".